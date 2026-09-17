PRF/Divulgação Casal é preso com 20 quilos de cocaína na Via Dutra

Um casal foi preso em flagrante com cerca de 20 quilos de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho do interior de São Paulo. As informações foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu durante uma fiscalização em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, na altura do quilômetro 33, na madrugada desta quarta-feira (16), por volta das 0h, na pista sentido Rio de Janeiro.

O casal foi abordado após os agentes da PRF darem ordem de parada a um veículo. Durante a inspeção, os policiais encontraram uma sacola preta no assoalho traseiro do carro.

Os agentes solicitaram o desembarque dos ocupantes do veículo. Ao serem questionados pelos policiais, o casal afirmou que transportava uma encomenda e não sabia qual era o material que estava na sacola.

Ao inspecionarem o pacote, a PRF encontrou 18 tabletes envelopados contendo substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 19,6 quilos da droga.

O casal foi detido e preso em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos, o entorpecente e o veículo foram encaminhados ao Distrito Policial de Cruzeiro para a apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.



