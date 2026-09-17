Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Bolsa Família começa a ser pago, A Fazenda 18 tem prova de imunidade, Datafolha divulga nova pesquisa presidencial, Flamengo x Ind. Del Valle pela Libertadores e Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 108 milhões estão entre os destaques desta quinta-feira (17).

Bolsa Família começa a ser pago a beneficiários

A Caixa Econômica Federal começa a pagar os benefícios do Bolsa Família nesta quinta-feira.

Os primeiros a receber serão aqueles que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

O calendário é realizado de maneira gradual, seguindo até o dia 30 de setembro, data em que as parcelas destinadas às famílias de NIS final 0 serão pagas.

NIS final 1: 17 de setembro;

NIS final 2: 18 de setembro;

NIS final 3: 21 de setembro;

NIS final 4: 22 de setembro;

NIS final 5: 23 de setembro;

NIS final 6: 24 de setembro;

NIS final 7: 25 de setembro;

NIS final 8: 28 de setembro;

NIS final 9: 29 de setembro;

NIS final 0: 30 de setembro.

Peões disputam prova de imunidade em A Fazenda 18

A prova de imunidade de "A Fazenda 18" será realizada nesta quinta-feira.

Segundo a apresentadora Adriane Galisteu, apesar dos 22 peões disputarem a imunidade para escapar do paredão, não haverá eliminações nesta primeira semana de programa.

Datafolha divulga nova pesquisa de intenção de voto

O Datafolha divulga, nesta quinta-feira, uma nova pesquisa sobre as intenções de voto dos candidatos à Presidência da República.

No levantamento anterior, Luís Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 39% enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 38%.

Augusto Cury (Avante) se manteve na terceira colocação com 6%, seguido de Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 2%.

Flamengo enfrenta Independiente del Valle pela Libertadores

O Flamengo recebe o Independiente del Valle nesta quinta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Com cinco vitórias consecutivas, o time carioca assumiu a liderança do Brasileirão.

Já os equatorianos vem de uma vitória diante do Libertad Fútbol Club.

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 108 milhões

Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas na última terça-feira (14) durante o concurso 3.058 da Mega-Sena, o que fez o prêmio acumular e subir para R$ 108 milhões.

O próximo sorteio ocorrerá nesta quinta-feira (17), às 21h. As apostas podem ser realizadas até às 20h.

*Estagiária sob supervisão



