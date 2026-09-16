Foto: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company/Divulgação Principais pontos turísticos foram fechados por quatro dias a partir da última sexta-feira (11)

A vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR) , deve permanecer acima do normal por várias semanas. Isso porque novas chuvas são esperadas para a região nas próximas semanas, mantendo o volume já acumulado da bacia do Rio Iguaçu acima da média.



Conforme projeção da MetSul Meteorologia, novos episódios de instabilidades devem cobrir o Paraná neste mês de setembro. Com isso, o volume acumulado não terá tempo para reduzir.



A expectativa ocorre após o rio atingir 10,1 milhões de litros por segundo no último sábado (12), vazão cerca de seis vezes acima da média histórica de 1,5 milhão por segundo das Cataratas.



O acesso ao mirante da Garganta do Diabo, um dos principais pontos turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, foi fechado.



Ainda na sexta (11), a vazão já estava em cerca de 8,4 milhões de litros de água por segundo e, como continuava em elevação, a estrutura já foi fechada.



Alguns outros pontos do parque também sofreram interdições: os caminhos das Bananeiras e o Poço Preto, por risco de alagamento. A Trilha das Cataratas seguiu aberta.





Parque reabriu nesta terça (15)

Por nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que reabriu os pontos fechados nesta terça-feira (15), após quatro dias fechados desde a sexta-feira (11). Após o pico de vazão no sábado (12), a água reduziu para cerca de 6 milhões de litros por segundo na segunda-feira (14).

Equipes técnicas mantém o monitoramento do Rio Iguaçu em tempo real. Nesta semana, a expectativa é que o funcionamento do parque siga normalmente.

Novos episódios de chuvas

De acordo com a projeção da MetSul Meteorologia, a segunda metade de setembro pode ter nova ocorrência de chuvas significativas, o que traz chance da reincidência de uma onda de tempestades, como em episódio recente ao fim de agosto e começo deste mês.

O último trimestre do ano deverá ser marcado por precipitação muito acima da média, com episódios cada vez mais frequentes de chuvas devido a influência do El Niño , que caminha para bater recorde histórico de aquecimento no Pacífico.

Os meteorologistas explicam que a vazão das Cataratas varia conforme o nível do Rio Iguaçu e sua bacia. A aparência da atração turística varia conforme o volume das águas, o que, por outro lado, deve causar novos fechamentos do parque.