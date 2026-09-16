A vazão
das
Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR)
, deve permanecer acima do normal por várias semanas. Isso porque novas chuvas são esperadas para a região nas próximas semanas, mantendo o volume já acumulado da bacia do Rio Iguaçu
acima da média.
Conforme projeção da MetSul Meteorologia, novos episódios de instabilidades devem cobrir o Paraná neste mês de setembro. Com isso, o volume acumulado não terá tempo para reduzir.
A expectativa ocorre após o rio atingir 10,1 milhões de litros por segundo no último sábado (12), vazão cerca de seis vezes acima da média histórica de 1,5 milhão por segundo das Cataratas.
O acesso ao mirante da Garganta do Diabo, um dos principais pontos turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, foi fechado.
Ainda na sexta (11), a vazão já estava em cerca de 8,4 milhões de litros de água por segundo e, como continuava em elevação, a estrutura já foi fechada.
Alguns outros pontos do parque também sofreram interdições: os caminhos das Bananeiras e o Poço Preto, por risco de alagamento. A Trilha das Cataratas seguiu aberta.
Parque reabriu nesta terça (15)
Por nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que reabriu os pontos fechados nesta terça-feira (15), após quatro dias fechados desde a sexta-feira (11). Após o pico de vazão no sábado (12), a água reduziu para cerca de 6 milhões de litros por segundo na segunda-feira (14).
Equipes técnicas mantém o monitoramento do Rio Iguaçu em tempo real. Nesta semana, a expectativa é que o funcionamento do parque siga normalmente.
Novos episódios de chuvas
De acordo com a projeção da MetSul Meteorologia, a segunda metade de setembro pode ter nova ocorrência de chuvas significativas, o que traz chance da reincidência de uma onda de tempestades, como em episódio recente ao fim de agosto e começo deste mês.
O último trimestre do ano deverá ser marcado por precipitação muito acima da média, com episódios cada vez mais frequentes de chuvas devido a influência do El Niño , que caminha para bater recorde histórico de aquecimento no Pacífico.
Os meteorologistas explicam que a vazão das Cataratas varia conforme o nível do Rio Iguaçu e sua bacia. A aparência da atração turística varia conforme o volume das águas, o que, por outro lado, deve causar novos fechamentos do parque.