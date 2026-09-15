Defesa Civil de Santa Catarina Tornado ocorreu na sexta-feira (11), em Três Barras (SC)

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado em Três Barras, no Norte catarinense durante episódios de tempestades nesta última sexta-feira (11). Uma análise sobre condições meteorológicas e danos no local foi feita para confirmação.

Por nota, o órgão informou que reuniu imagens de radar, vídeos durante a tempestade, fotos de moradores e imagens aéreas de drones para encontrar características compatíveis com ocorrência de um tornado.

A cidade enfrentou destelhamentos, quedas de árvores e destruição de estruturas, mas não houve feridos. Umaatingiu Santa Catarina e Paraná na sexta-feira (11), provocando fortes chuvas, ventania e granizo.

Mesmo com essas ocorrências, conforme a Defesa Civil, os indícios de um radar meteorológico apontam que os danos foram causados por ventos em rotação, confirmando a incidência de um tornado.

O equipamento exibiu os sinais de rotação às 14h27, quando as tempestades cobriam a região do Planalto Norte catarinense.

Um dos pontos centrais para a defesa civil foi como os danos ficaram confinados em uma faixa estreita.

Defesa Civil Lado direito da via permaneceu quase intacto, enquanto grande destruição aconteceu à esquerda

Construções foram seriamente atingidas ao lado de uma rodovia, enquanto ao outro lado da faixa, os impactos encontrados foram muito menores.

Ainda segundo a nota, foi possível identificar árvores, estruturas e materiais arremessados em diferentes direções, reforçando os ventos em rotação típicos de um tornado.

Com isso, o somatório das evidências do radar meteorológico e das observações em vídeo, foto e imagens levaram o órgão a confirmar o quarto tornado em uma semana da Região Sul do Brasil.





Outros três atingiram o Paraná

Durante a última semana, três tornados foram registrados no estado do Paraná. O primeiro aconteceu em em Francisco Alves (PR), na quarta-feira (09). Em seguida, Espigão Alto do Iguaçu (PR) registrou novo vento, na madrugada de quinta-feira (10).

No Noroeste paranaense, Goioerê (PR) e Quarto Centenário (PR) tiveram o terceiro tornado, na tarde da sexta-feira (11), mesmo dia em que o quarto aconteceu em Santa Catarina.