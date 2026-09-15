A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado em Três Barras, no Norte catarinense durante episódios de tempestades nesta última sexta-feira (11). Uma análise sobre condições meteorológicas e danos no local foi feita para confirmação.Por nota, o órgão informou que reuniu imagens de radar, vídeos durante a tempestade, fotos de moradores e imagens aéreas de drones para encontrar características compatíveis com ocorrência de um tornado.A cidade enfrentou destelhamentos, quedas de árvores e destruição de estruturas, mas não houve feridos. Uma série de temporais severos atingiu Santa Catarina e Paraná na sexta-feira (11), provocando fortes chuvas, ventania e granizo.Mesmo com essas ocorrências, conforme a Defesa Civil, os indícios de um radar meteorológico apontam que os danos foram causados por ventos em rotação, confirmando a incidência de um tornado.O equipamento exibiu os sinais de rotação às 14h27, quando as tempestades cobriam a região do Planalto Norte catarinense.
Um dos pontos centrais para a defesa civil foi como os danos ficaram confinados em uma faixa estreita.Construções foram seriamente atingidas ao lado de uma rodovia, enquanto ao outro lado da faixa, os impactos encontrados foram muito menores.Ainda segundo a nota, foi possível identificar árvores, estruturas e materiais arremessados em diferentes direções, reforçando os ventos em rotação típicos de um tornado.Com isso, o somatório das evidências do radar meteorológico e das observações em vídeo, foto e imagens levaram o órgão a confirmar o quarto tornado em uma semana da Região Sul do Brasil.
Outros três atingiram o Paraná
Durante a última semana, três tornados foram registrados no estado do Paraná. O primeiro aconteceu em em Francisco Alves (PR), na quarta-feira (09). Em seguida, Espigão Alto do Iguaçu (PR) registrou novo vento, na madrugada de quinta-feira (10).
No Noroeste paranaense, Goioerê (PR) e Quarto Centenário (PR) tiveram o terceiro tornado, na tarde da sexta-feira (11), mesmo dia em que o quarto aconteceu em Santa Catarina.