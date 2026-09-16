Reprodução Professor foi cercado e agredido por alunos em Jacarépagua

Um professor de Educação Física foi cercado e agredido por um grupo de alunos durante uma partida de futsal, no Ícone Colégio e Curso, na unidade da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro .

Segundo relatos, a confusão teria começado após o professor marcar uma falta durante a partida de futsal, que fazia parte de um evento de interclasse da instituição.

Em publicações que circulam nas redes sociais, é possível ver o professor sendo cercado pelos alunos enquanto outros profissionais da escola tentam intervir e controlar a situação.

Colégio vai definir novas punições

Em nota, o Ícone Colégio e Curso informou que o caso já foi encaminhado ao Conselho Geral da instituição para analisar o episódio e definir punições disciplinares definitivas. Enquanto isso, os alunos identificados foram suspensos temporariamente das atividades.

Segundo a escola, a apuração também vai avaliar a condução do ocorrido por parte da liderança da instituição e o caso será formalmente comunicado ao Conselho Tutelar para acompanhamento.





A instituição ainda alertou na nota quanto a veiculação dos vídeos da confusão que circulam nas redes sociais, reforçando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) protege expressamente a imagem, identidade e dignidade de crianças e adolescentes em situações de violência e ilícitos.



