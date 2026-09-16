Ecovias do Araguaia Alteração no tráfego ocorre nos dois sentidos da rodovia, nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Formiga

Os motoristas que trafegam pela BR-153 devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Formiga, em Rianápolis. As obras de duplicação da rodovia provocaram mudanças e desvios em diferentes pontos da rodovia.

Para quem segue em direção a Jaraguá, no sentido sul, o desvio ocorre entre os quilômetros 316 e 317.

Já no sentido norte, rumo a Uruaçu, o trânsito foi alterado do quilômetro 317 ao 310.

Os veículos são direcionados para pistas provisórias próximas ao trecho em obras. A mudança permite que máquinas e trabalhadores atuem em uma área isolada do fluxo da rodovia.

As equipes trabalham no reforço da estrutura e no alargamento da ponte sobre o Ribeirão Formiga. A intervenção integra as obras de duplicação da BR-153.

A Ecovias Araguaia recomenda que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do desvio, mantenham distância segura do veículo à frente e respeitem a sinalização. A concessionária não informou quando o tráfego será normalizado.



