Reprodução Redes Sociais Temporal deixou alagamentos e estragos na capital e região

A chuva que atingiu São Paulo no sábado (12) deixou um rastro de alagamentos, deslizamentos e transtornos na capital e na Grande São Paulo. Entre as ocorrências mais graves, dois homens continuam desaparecidos em Jandira, depois de serem arrastados pela correnteza de um rio durante uma enchente.

As buscas mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O caso aconteceu durante a madrugada, no Jardim São Luiz, quando uma mulher e dois homens foram levados pela força da água. A mulher conseguiu escapar ao se agarrar a árvores às margens do rio e foi encaminhada para atendimento médico.

Até a última atualização disponível, os dois homens ainda não haviam sido localizados.

A preocupação aumenta porque a chuva não dá trégua. A previsão para este domingo (13) é de mais chuva na capital paulista, com possibilidade de precipitações de moderadas a fortes ao longo do dia. O cenário mantém elevado o risco de novos alagamentos e ocorrências em áreas vulneráveis.

Buscas continuam em Jandira

Os desaparecimentos aconteceram por volta da 1h de sábado, na Avenida Antônio Bardella, no Jardim São Luiz, em Jandira.

De acordo com o registro da ocorrência, um dos homens estava em uma área atingida pela enchente quando foi levado pela correnteza. O outro homem e a irmã dele tentaram ajudá-lo, mas também acabaram sendo arrastados.

A mulher conseguiu sobreviver ao se agarrar em árvores na margem do rio. Ela perdeu o contato com os dois homens depois que foi levada pela força da água.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda durante a madrugada, com apoio da Defesa Civil Municipal.

O episódio é um dos casos mais graves provocados pelas chuvas que atingiram a Grande São Paulo desde sexta-feira (11).

Capital teve chuva intensa

Na cidade de São Paulo, o temporal provocou alagamentos em diferentes regiões e complicou o trânsito durante boa parte do sábado.

Reprodução Redes Sociais Alagamentos em SP

O Mirante de Santana, na Zona Norte, registrou 75,4 milímetros de chuva em 24 horas, um dos maiores volumes registrados no país no período.

A Defesa Civil Municipal recebeu dezenas de chamados relacionados às condições meteorológicas, incluindo ocorrências de quedas de árvores, desabamentos e deslizamentos.

Na Marginal Tietê, pontos de alagamento provocaram bloqueios nas proximidades das pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó. O congestionamento chegou a 564 quilômetros durante a tarde, segundo a CET.

O Rio Tietê também subiu com o volume de água e chegou a ficar próximo do transbordamento.

Reprodução Marginal Tietê alagada em SP





Jardim Pantanal voltou a alagar

Um dos pontos mais afetados foi o Jardim Pantanal, na Zona Leste da capital.

A água voltou a invadir ruas e imóveis da região, obrigando moradores a levantar móveis e retirar pertences para tentar evitar prejuízos maiores.

Durante a enchente, equipes do Corpo de Bombeiros resgataram um morador acamado e o levaram para um local seguro.

A região é conhecida pelo histórico de alagamentos por estar em uma área de várzea próxima ao Rio Tietê. A ocupação urbana e as características do terreno tornam o bairro especialmente vulnerável quando os rios e córregos recebem grandes volumes de água.

Chuva continua neste domingo

O problema está longe de terminar.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o domingo terá chuva generalizada, com intensidade moderada a forte em alguns momentos. A temperatura deve variar entre 14°C e 16°C, mantendo a sensação de frio durante o dia.

A segunda-feira (14) também deve ser chuvosa, com períodos de melhoria intercalados com precipitações de moderadas a fortes. A previsão é de mínima de 14°C e máxima de 17°C.

A tendência é de redução das instabilidades somente a partir de terça-feira (15).

Setembro já bateu recorde de chuva

O volume acumulado chama atenção.

Segundo o CGE, São Paulo acumulou 211,5 milímetros de chuva até as 13h de sábado, em apenas 12 dias de setembro. O índice já supera todos os meses de setembro registrados pela série histórica do órgão desde 1995.

Até então, o setembro mais chuvoso havia sido registrado em 2015, com 198,6 milímetros.

O acumulado atual representa 220,4% acima da média esperada para todo o mês, que é de 66 milímetros.

A persistência da chuva está relacionada à atuação de uma frente fria associada a áreas de instabilidade que continuam sobre o estado.

Grande São Paulo também teve estragos

Os impactos não ficaram restritos à capital.

Em Juquitiba, alagamentos e deslizamentos atingiram diferentes bairros. Cerca de 60 moradias foram interditadas, enquanto moradores precisaram deixar suas casas e foram encaminhados para um abrigo provisório.

O governo paulista informou que ampliou o envio de ajuda humanitária para municípios afetados pelas fortes chuvas. Entre os materiais estão colchões, cestas básicas e kits de limpeza.

Também foram registradas ocorrências em cidades como Cotia, Santo André e Embu-Guaçu.

Diante da possibilidade de novas chuvas, a Defesa Civil mantém o monitoramento das áreas de risco e orienta a população a não tentar atravessar pontos alagados ou locais onde haja correnteza.

Defesa Civil reforça alerta

Com a previsão de chuva forte, a orientação é evitar deslocamentos por regiões sujeitas a alagamentos, principalmente durante os períodos de maior intensidade.

A recomendação é não tentar atravessar ruas tomadas pela água, não permanecer próximo a rios e córregos e procurar abrigo em locais seguros durante temporais.

Também é importante ficar atento a sinais de movimentação de terra em áreas de encosta.

Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Os alertas da Defesa Civil também podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da região para o número 40199.