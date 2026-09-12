Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em São Paulo deixa partes da cidade em atenção para alagamentos

A chuva que atinge a cidade de São Paulo desde a madrugada deste sábado (12) provoca transtornos no trânsito e no fornecimento de energia elétrica. Segundo informações divulgadas pela Rádio CBN, a capital registra 16 pontos de alagamento, sendo 10 intransitáveis, além de bloqueios em trechos das Marginais Tietê e Pinheiros.

A situação é mais crítica na Marginal Tietê, onde há pistas completamente bloqueadas e relatos de motoristas presos no congestionamento há horas. Um vídeo enviado por um ouvinte à CBN mostra veículos praticamente parados tanto na pista expressa quanto na local.

Reprodução Trânsito em SP

De acordo com o relato do motorista, ele estava havia mais de três horas preso na Marginal Tietê.

Marginal Tietê tem pistas totalmente bloqueadas

Os principais bloqueios estão concentrados na Marginal Tietê.

No sentido Castelo Branco, a interdição é completa na altura das pontes:

Ponte das Bandeiras

Ponte Casa Verde

Ponte Freguesia do Ó

Na altura da Ponte Atílio Fontana, as pistas central e expressa estão fechadas.

Já no sentido Ayrton Senna, a pista local está bloqueada na altura da Ponte do Tatuapé.

Marginal Pinheiros também tem bloqueios

A Marginal Pinheiros também apresenta interdições provocadas pelo acúmulo de água.

Segundo as informações divulgadas, há bloqueio na pista local junto à Rua Flórida, no sentido Castelo Branco.

Também existe interdição na região do Cebolão, no sentido Interlagos.

A orientação é evitar os trechos atingidos e procurar rotas alternativas sempre que possível.

São 16 pontos de alagamento na capital

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), São Paulo registra 16 pontos de alagamento, dos quais 10 são intransitáveis e seis podem ser contornados.

Boa parte das ocorrências está concentrada na região da Marginal Tietê, mas os alagamentos se espalham por diferentes áreas da cidade.

A Zona Norte aparece entre as regiões mais afetadas, com ocorrências também em áreas das regiões central e oeste.

O nível do Rio Tietê chegou a subir por causa do volume de chuva, mas, conforme informações repassadas pela CET, não há registro de transbordamento do rio neste momento.

Os transtornos nas Marginais estão relacionados principalmente ao acúmulo de água provocado pela chuva.

Mais de 21 mil endereços estão sem energia

A chuva também provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Segundo dados apresentados pela CBN com base nas informações da Enel, mais de 21 mil endereços estavam sem energia na cidade de São Paulo durante a manhã deste sábado.

Entre os locais mais afetados está a Vila Maria, na Zona Norte, com mais de 1.200 clientes sem luz.

No Parque do Carmo, na Zona Leste, pouco mais de mil endereços estavam afetados. Parte desses clientes já estava sem energia havia mais de oito horas.

Em Itaquera, também na Zona Leste, mais de 830 clientes estavam sem fornecimento de energia havia cerca de nove horas.

A previsão inicial informada era de normalização de parte dos casos por volta das 10h30, mas o restabelecimento pode variar conforme cada ocorrência.

Chuva continua na cidade

Embora tenha perdido força em relação à madrugada, a chuva continua atingindo a capital.

Segundo o CGE, a precipitação ocorre de forma generalizada pela cidade e também afeta municípios da Região Metropolitana. Em alguns pontos, a chuva apresenta intensidade fraca, mas o cenário ainda exige atenção para novos alagamentos.

O sistema de monitoramento da Prefeitura acompanha a evolução das áreas de instabilidade e dos níveis dos rios.

Motoristas devem evitar áreas alagadas

A orientação para quem precisa circular por São Paulo é evitar as áreas alagadas, principalmente os trechos já interditados pela CET.

Motoristas não devem tentar atravessar pontos onde a água esteja acumulada ou apresente correnteza. Durante a chuva, também é recomendado reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo da frente e aumentar a atenção com a visibilidade.

Como a situação pode mudar rapidamente, novos bloqueios podem ser registrados caso o volume de chuva aumente.

A recomendação é acompanhar as atualizações da CET e do CGE antes de iniciar o deslocamento pela capital.