Reprodução Marginal Tietê alagada em SP

A chuva que atinge São Paulo neste sábado (12) ainda não deve dar trégua nas próximas horas. A previsão indica continuidade das precipitações, com possibilidade de períodos de chuva moderada a forte na capital e na Grande São Paulo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista, combinada com áreas de instabilidade que avançam pelo interior do estado, aumenta o potencial para chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e transbordamentos.

O cenário preocupa porque o solo já está encharcado pelas chuvas dos últimos dias. O CGE alerta ainda para o risco de queda de árvores e deslizamentos de terra, principalmente em áreas consideradas de risco.

Chuva deve continuar nas próximas horas

Para este sábado, a previsão do CGE aponta tempo fechado e chuvoso durante a tarde e a noite. As precipitações podem variar de moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento.

A temperatura também deve cair. A previsão é de mínima de 15°C e máxima de 21°C, com umidade elevada, entre 75% e 95%.

A Defesa Civil estadual também prevê um dia chuvoso em São Paulo, com até 45 milímetros de chuva e temperatura máxima de 21°C.

Diante do quadro atual, a recomendação é evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva mais intensa e não tentar atravessar áreas alagadas.

Domingo deve ser ainda mais frio

A situação não deve melhorar de forma significativa no domingo (13).

De acordo com o CGE, a madrugada deve ter chuva moderada, com temperatura em torno de 14°C. Ao longo do dia, a previsão continua indicando chuva generalizada, de intensidade moderada a forte.

A máxima deve ficar em apenas 16°C, deixando a sensação de frio durante boa parte do domingo. A umidade relativa do ar permanece acima dos 80%.

A Defesa Civil de São Paulo também mantém a previsão de chuva para o domingo. O volume estimado varia conforme a atualização do modelo meteorológico, mas o órgão aponta continuidade das precipitações e temperatura baixa.

Por que a chuva preocupa tanto?

Além da intensidade prevista, um dos principais problemas é a quantidade de água que já caiu sobre a capital.

Segundo o CGE, setembro já acumulou 154,8 milímetros de chuva em São Paulo, volume aproximadamente 134,5% acima da média esperada para todo o mês, que é de 66 milímetros.

O acumulado registrado em cerca de dez dias já coloca setembro de 2026 como o segundo setembro mais chuvoso da série histórica, atrás apenas de 2015, quando foram registrados 198,6 milímetros.

Com o solo saturado, novas pancadas podem provocar alagamentos rapidamente, além de aumentar o risco de transbordamento de córregos e rios e de deslizamentos.

Ciclone extratropical mantém instabilidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) explica que um ciclone extratropical atua no Oceano Atlântico, próximo à costa da Região Sul, enquanto um canal de umidade mantém as condições favoráveis para chuva em áreas do Sudeste.

São Paulo está entre os estados que devem continuar registrando chuva até segunda-feira (14). O sistema também contribui para a queda das temperaturas no estado.

O INMET já havia apontado, na previsão semanal, que o centro-sul de São Paulo poderia registrar acumulados superiores a 100 milímetros entre os dias 8 e 15 de setembro.

Chuva já causa impactos na capital

A situação já provoca transtornos em diferentes pontos de São Paulo.

Na manhã deste sábado, havia 16 pontos de alagamento registrados pelo CGE, sendo 10 considerados intransitáveis. Entre os locais afetados estavam trechos das marginais Tietê e Pinheiros, além de importantes avenidas da capital.

Reprodução Redes Sociais Pontos de alagamento em SP

A chuva também provocou bloqueios em vias importantes e afetou o deslocamento de motoristas. O cenário pode continuar mudando ao longo do dia conforme novas áreas de instabilidade avançam pela cidade.

Trânsito em SP

Os alagamentos já provocam bloqueios em trechos das marginais Tietê e Pinheiros, além de reflexos em outras vias importantes da capital.

A situação inclui interdições no sentido Castello Branco da Marginal Tietê e pontos afetados no sentido Ayrton Senna. A Marginal Pinheiros também registra bloqueios provocados pelo acúmulo de água.

Leia a matéria completa sobre o trânsito e os principais pontos de bloqueio em São Paulo.

Desabamento de prédio em SP

A chuva também ocorre em meio aos trabalhos de resgate após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Penha, na Zona Leste de São Paulo.





O acidente deixou duas mulheres mortas e mobilizou equipes de emergência durante a madrugada deste sábado. Entre as pessoas atingidas estão quatro crianças.

Veja os detalhes do desabamento e como estão as buscas no local.