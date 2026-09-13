Paulo Pinto/Agência Brasil Formação de tempestades é influenciada por um ciclone extratropical no sul do país

O avanço de um sistema de baixa pressão próximo ao Sul do Brasil muda as condições do tempo neste domingo (13), com previsão de chuva e temporais em diferentes áreas do país. Ao mesmo tempo, regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda terão períodos de calor e tempo seco.

As chuvas no Sudeste podem agravar a situação já enfrentada por São Paulo neste sábado (12), que registrou alagamentos e bloqueios em vias da capital. Pela manhã, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrava 16 pontos de alagamento, sendo 10 intransitáveis.

Trechos das marginais Tietê e Pinheiros estavam entre as áreas afetadas. A chuva também atingiu a região da Penha, na Zona Leste, durante os trabalhos de resgate após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa. O acidente deixou duas mulheres mortas e atingiu quatro crianças.

Norte terá chuva em parte da região

No Norte, o domingo (13) terá pancadas de chuva e trovoadas, acompanhadas de raios e, em alguns casos, ventos fortes, no noroeste, centro e sul do Amazonas e no centro e leste do Acre, segundo previsão do Inmet. Ainda pode chover de forma isolada no oeste e sul de Roraima, no sudoeste e leste do Amazonas e no oeste do Acre.

Em outras áreas, o céu ficará com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. É o caso do leste e norte de Roraima, do oeste e da faixa litorânea do Pará, do norte e leste do Amapá e do sul do Tocantins.

Já no centro e leste do Pará e no centro e norte do Tocantins, o tempo será mais aberto, com sol e poucas nuvens.

Entre as capitais, Rio Branco (AC) e Palmas (TO) terão as menores temperaturas, de 22 °C. Palmas (TO) também terá a maior máxima, podendo chegar a 38 °C.

Calor continua forte no Nordeste

No Nordeste, grande parte da região terá muitas nuvens, mas a previsão de chuva fica focada principalmente no sul da Bahia, na região de Porto Seguro (BA).

No oeste e sul do Ceará e em grande parte do Piauí e do Maranhão, o tempo será ensolarado, com poucas nuvens e calor intenso.

Salvador (BA) e Maceió (AL) terão as menores temperaturas entre as capitais, com 21 °C. Em Teresina (PI), a máxima pode chegar a 39 °C. Enquanto isso, em Fortaleza (CE) e Natal (RN), os termômetros ficam entre 24 °C e 32 °C.

Centro-Oeste começa a sentir a mudança

No Centro-Oeste, a chuva aparece principalmente em Mato Grosso do Sul. São esperadas pancadas e trovoadas no oeste, centro e sul do estado. Também pode chover de forma isolada no nordeste de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no sul, oeste e noroeste de Mato Grosso.

No nordeste de Mato Grosso, o tempo terá poucas nuvens. Nas demais áreas, incluindo o centro e norte de Goiás, o Distrito Federal e outras partes de Mato Grosso, o céu ficará com muitas nuvens.

Além da chuva, o frio começa a aparecer em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande (MS), a temperatura varia entre 18 °C e 26 °C. Entre as capitais, Goiânia (GO) terá a maior máxima, de até 35 °C.

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Sudeste terá chuva e queda de temperatura

No Sudeste, o domingo (13) será de muitas nuvens em toda a região. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas no oeste, centro, sul e leste de São Paulo, que já sofre com as águas, além do oeste e sul do Rio de Janeiro e do sul de Minas Gerais.

Também pode chover de forma isolada no norte de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no leste de Minas Gerais, em outras áreas do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

As temperaturas caem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, os termômetros ficam entre 14 °C e 17 °C. No Rio, a previsão é de 20 °C a 24 °C. Belo Horizonte (MG) terá máxima de 31 °C.





Sul mantém chuva e frio aumenta

No Sul, o tempo deve continuar parecido com o de sábado (12). O noroeste, norte e leste do Paraná terão pancadas de chuva e trovoadas, com aviso laranja para tempestades.

No oeste e sul do Paraná, em Santa Catarina e no noroeste, norte e leste do Rio Grande do Sul, pode chover de forma isolada.

No sul, centro e oeste do Rio Grande do Sul, o céu ficará com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Porto Alegre (RS) terá mínima de 11 °C. Em Curitiba (PR), a máxima será de apenas 13 °C. Florianópolis (SC) terá máxima de 18 °C.