Foto: Divulgação/Bombeiros e Defesa Civil Prédio desaba sobre casa e deixa vítimas em SP

Um prédio em construção desabou sobre uma casa e residências vizinhas na madrugada deste sábado (12), na Rua Tequici, na Penha, Zona Leste de São Paulo. Segundo informações preliminares das equipes que atuam no local, dez pessoas foram atingidas.

Duas mulheres foram retiradas dos escombros sem vida. Uma delas estava grávida. Entre os feridos estão quatro crianças.

As equipes de resgate também conseguiram localizar um homem com vida e mantinham contato verbal com uma criança que permanecia sob os destroços.

Morador ouviu forte barulho

O desabamento aconteceu por volta das 2h. Morador da região, Tiago dos Santos contou que foi acordado por um barulho muito forte e percebeu que a estrutura do prédio havia caído.

Segundo ele, o imóvel em construção desabou sobre uma casa de esquina onde vivia um casal com duas crianças. Parte dos escombros também atingiu uma praça próxima.

Bombeiros ampliam operação de resgate

No início da manhã, o Corpo de Bombeiros informou que 58 agentes e 20 viaturas estavam empenhados no atendimento da ocorrência.

As equipes seguem trabalhando nos escombros em busca de possíveis vítimas e no resgate das pessoas que ainda estão sob a estrutura.

FOTO: Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros trabalham na busca sob os escombros

Agentes das Defesas Civis estadual e municipal também participam da operação. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) acompanha a ocorrência.

Até a última atualização, não havia informações completas sobre o estado de saúde dos demais sobreviventes.

Coronel cita riscos e diz que tempo é desafio

Segundo o coronel Diógenes, do Corpo de Bombeiros, as equipes enfrentam condições adversas durante o trabalho de busca. Em entrevista à CBN, ele afirmou que há riscos de explosões provocadas por gás e também de contaminação biológica no local.

O oficial explicou que as buscas precisam ser feitas de forma lenta e cuidadosa, principalmente por causa da possibilidade de ainda haver vítimas com vida sob os escombros. Qualquer movimentação da estrutura pode aumentar o risco para quem está soterrado.

O trabalho deve ser lento por uma questão de segurança. Coronel Diógenes, do Corpo de Bombeiros







De acordo com Diógenes, quatro pessoas são consideradas confirmadas como possíveis vítimas ainda sob os destroços. Outras duas foram mencionadas nas informações iniciais, mas ainda não estão confirmadas.

O coronel também explicou que os bombeiros avançam por etapas, utilizando equipamentos de busca, retirando os escombros e repetindo o procedimento até conseguir acessar toda a área atingida.

Chuva forte no momento do desabamento

Ainda segundo o relato do oficial, chovia bastante por volta das 2h, quando ocorreu o desabamento. O coronel afirmou que a estrutura já apresentava, segundo informações recebidas pelas equipes, sinais como afundamentos e fissuras estruturais.

Ele também disse que a obra estava embargada e que ainda não se sabe se houve algum tipo de movimentação ou reforma no imóvel nos últimos dias, apesar da interdição.

A informação é importante porque ainda não há confirmação de que a chuva tenha causado o desabamento. A relação entre as condições climáticas e o colapso da estrutura deverá ser investigada pelas autoridades.

Obra havia sido embargada

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros no local, a estrutura que desabou fazia parte de uma obra de prédio em construção que havia sido embargada.

A Defesa Civil informou que o desabamento não está diretamente relacionado às chuvas registradas durante a madrugada.

Segundo o órgão, embora estivesse chovendo no momento do acidente, ainda não é possível afirmar que a chuva tenha sido a única causa do desabamento.

Causa da queda ainda é investigada

As circunstâncias que levaram à queda da estrutura ainda serão apuradas pelas autoridades.

Neste momento, a prioridade das equipes é localizar possíveis vítimas que estejam sob os escombros, retirar os sobreviventes e garantir a segurança da área.

Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o trabalho de busca e salvamento avançar.