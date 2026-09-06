Hannah Metzger Rua muda de nome e chama atenção por falta de revisão

Soando como um apelido carinhoso, "Califorina Street" vira Califorina em indicação de rua em Denver (EUA). A placa de trânsito recém instalada no centro da cidade americana foi motivo de piada entre moradores e na internet, após falha exibir publicamente a falha gritante na digitação.

A troca na posição das últimas letras do estado norte-americano constava na parte frontal e no verso da placa localizada no cruzamento da 19th Street. As fotos do local e erro foram publicadas em fórum na internet e gerou centenas de interações como comentários irônicos ressaltando a falta de revisão do material antes de colocar na via pública.

Reprodução No Brasil, placa na rodovia SC-110, em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina





Reparação

O Departamento de Transporte e Infraestrutura de Denver (DOTI) que fabricação e instalação da placa foram feitos por uma empresa terceirizada. A representante do órgão municipal, Cyndi Karvaski, disse ainda que o item custou US$ 321,75, equivalente a R$ 1.649,35.

A placa foi removida pouco tempo depois que a prefeitura foi notificada do erro. As equipes de manutenção fizeram a substituição imediata da para correção do nome da rua. Inspeções realizadas na região verificaram que somente essa placa apresentou erro de grafia.

A porta-voz ressaltou que a empresa arcou com todo o conserto do erro e a prefeitura não teve mais gastos: retirada e confecção do novo item de sinalização, com reinstalação no local.





Erro que pesa no bolso

Esse tipo de problema em sinalizações geram custos e exigem rápida ação das equipes de manutenção para não prejudicar o tráfego dos motoristas e pedestres. Sinalização visual claras são essenciais para orientar o trânsito e assegurar para quem passa em cruzamentos em grandes vias, como é o caso dessa em Denver.