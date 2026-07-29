Reprodução Carro colidiu com o trem

Um carro invadiu a linha férrea e foi atingido por um trem na manhã desta quarta-feira (29), na altura da estação Parada Modelo, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Segundo a concessionária Trens RJ ao iG, o motorista teria desrespeitado a sinalização da passagem de nível e acessado a linha férrea no momento em que uma composição passava no local.

O acidente aconteceu por volta das 7h30. Após a batida, a Trens RJ informou que acionou imediatamente todos os órgãos responsáveis para atender a ocorrência.

Apesar do forte impacto, não há registro de feridos.

Circulação teve que ser interrompida



Por conta desse acidente, a circulação dos trens na extensão Guapimirim precisou ser interrompida temporariamente.

Mas, segundo a Trens RJ, a operação já foi normalizada pouco tempo depois e o ramal já está funcionando normalmente.

Em nota ao iG, a concessionária reforçou o apelo para que motoristas respeitem a sinalização nas passagens de nível, reforçando que nestes locais é preciso parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea.

Desrespeitar a sinalização é infração de trânsito

Em contato com o iG, a concessionária Trens RJ também alertou que deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo ocorrência em menos de uma semana

Essa é a segunda vez que parte da Operação dos trens do Rio de Janeiro precisaram ser interrompidas temporariamente.

Reprodução Passageiros desceram e seguiram pela linha do trem após incêndio





Na semana passada, um incêndio acabou acarretando na paralisação temporária de parte da circulação de trens em alguns bairros do Rio de Janeiro, e os passageiros que estavam em uma das composições do ramal Santa Cruz tiveram que desembarcar e caminhar pelos trilhos entre as estações de Bento Ribeiro e Marechal Hermes, na zona norte da cidade.

Nas imagens feitas pelos passageiros, é possível ver uma grande quantidade de fumaça, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros, com um chamado como se um dos trens estivesse pegando fogo.





Mas, segundo a concessionária Trens RJ, responsável pela operação do sistema desde o final de maio deste ano, com a saída da SuperVia, o incêndio aconteceu na verdade em uma vegetação externa, mas pela proximidade acabou causando um problema no sistema de alimentação elétrica na região da estação de Bento Ribeiro.

Os bombeiros que haviam sido acionados, chegaram e controlaram a situação.