Reprodução Placa na rodovia SC-110, em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina

Uma placa de trânsito instalada às margens de uma rodovia chamou a atenção de motoristas por um detalhe inusitado, já que o nome de um bairro estava escrito de forma incorreta. A sinalização fica na SC-110, em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina , e indicava o caminho para a Vila Itoupava, em Blumenau.

No entanto, em vez de “Itoupava”, a placa trazia a grafia “Ipoupava”. O erro de apenas uma letra acabou transformando uma indicação comum da estrada em motivo de surpresa e comentários entre quem passava pelo trecho.

Placa indicava acesso à Vila Itoupava

A sinalização está posicionada nas proximidades do acesso à Estrada Otto Mohr, uma das vias utilizadas por motoristas que circulam entre Pomerode e Blumenau.

Como o nome da Vila Itoupava é conhecido na região, a troca de uma letra ficou especialmente visível para moradores e condutores que utilizam a rodovia com frequência. O detalhe também chamou atenção porque aparecia em uma placa grande de orientação, instalada justamente para ajudar os motoristas a encontrar o destino correto.

Registros da sinalização passaram a circular entre pessoas que trafegavam pelo local, acompanhados de comentários sobre o erro. A situação ganhou repercussão justamente por ser um detalhe pequeno, mas difícil de ignorar para quem conhece o nome da localidade.

Estado informou que placa seria substituída

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, responsável pela manutenção da rodovia, informou que o erro já havia sido identificado.

Segundo o órgão, uma nova placa foi solicitada para substituir a sinalização com a grafia incorreta.

A correção é importante porque placas de orientação precisam apresentar os nomes oficiais das localidades de forma clara. Em rodovias que também recebem turistas, esse cuidado ajuda a evitar dúvidas e facilita a localização dos destinos.





Erro de grafia chamou atenção na rodovia

Placas de trânsito são feitas para transmitir informações de maneira rápida, especialmente em trechos onde o motorista precisa decidir qual caminho seguir. Por isso, um erro no nome de uma localidade pode acabar se destacando mesmo quando a indicação continua compreensível.

Para turistas que não conhecem a região, o erro pode causar uma impressão ainda mais curiosa. Como “Ipoupava” não corresponde ao nome conhecido da localidade, a placa inteira pode, à primeira vista, parecer estar escrita em outra língua ou trazer o nome de um lugar desconhecido.

A situação também reforça a importância da revisão das informações antes da instalação de sinalizações, principalmente em acessos a bairros, cidades e pontos turísticos.