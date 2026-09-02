Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos Novos Abrigo fazia parte de ONG da cidade, e voluntários denunciaram caso para polícia

Um homem e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) por abandono e maus-tratos de animais contra pelo menos 5 cães comunitários de Campos Novos (SC). A dupla é suspeita de utilizar uma caminhonete da prefeitura para retirar os animais de um abrigo comunitário e os abandonar noutras cidades da região.

As identidades não foram divulgadas. Segundo a Polícia Civil, os investigados são um. Os cachorros foram largados em outras cidades da região, mas chegaram a ser resgatados posteriormente pelos voluntários que denunciaram o caso.

A investigação aponta que na madrugada do dia 24 de julho umada Prefeitura de Campos Novos (SC) foi utilizada para recolher os cães comunitários que viviam em uma praça da cidade.





Imagens confirmaram uso de veículo da Prefeitura

O indiciamento por maus-tratos e abandono foi enviado ao Poder Judiciário, que ainda avalia o que será feito. A investigação iniciou em 24 de julho, época em que os fatos foram descobertos por causa de imagens de monitoramento, que também confirmaram o uso do veículo de posse da prefeitura.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a forma com que os animais foram transportados caracteriza maus-tratos.

Cães são animais sencientes, dotados de percepção e da capacidade de sentir sofrimento e bem-estar, de modo que a conduta levada a efeito pelos investigados causou inegável desconforto e sofrimento aos animais, na medida em que os cães foram coletados compulsoriamente do ambiente em que conviviam e, após transportados confinados de forma totalmente inadequada, foram removidos para local desconhecido, sujeitos à própria sorte PCSC, em nota sobre o caso





Voluntários de ONG resgataram os cães e denunciaram o caso

O desaparecimento foi percebido por voluntários do Grupo ANA, ONG que trabalha no abrigo. Postagens em redes sociais ajudaram a localizar e resgatar os cinco cães e motivaram a abertura de um boletim de ocorrência que deu origem à apuração.

O iG procurou a prefeitura de Campos Novos (SC) sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto.