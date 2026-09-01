Reprodução/Bom Dia RJ Ventania causa transtorno e deixa Rio de Janeiro em alerta

Uma ventania atingiu a cidade do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (1). Os ventos, de intensidade moderada a forte, atingiram diferentes regiões do município carioca, que está sob alerta para tempestades.

A maior medição desta manhã foi registrada na Zona Sul, em Copacabana, as rajadas de vento chegaram à velocidade de 71 km/h.

Também há o registro dos ventos na Zona Sudoeste, Zona Oeste e na Zona Norte, com relatos de ruas sem energia em São Cristóvão e de casas destelhadas na região da Tijuca.

Os ventos ainda causaram transtornos no transporte, após a queda de uma fiação na pista exclusiva do BRT. A estação Rede Sarah chegou a suspender temporariamente os embarques e desembarques no sentido Fundão/Centro Olímpico.

Além disso, até o momento, cerca de seis quedas de árvores em vias foram registradas. Ninguém ficou ferido.

As informações foram confirmadas pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) durante uma conversa com a imprensa nesta manhã.

Reprodução Eduardo Cavaliere (PSD)





Ainda segundo o prefeito, durante a tarde, uma chuva forte deve atingir a cidade e deve subir para o Estágio 2, que indica risco de ocorrências de alto impacto na cidade.

Mas a gente quer chamar a atenção e destacar hoje que, no final do dia, tem sim a previsão de chuvas mais fortes. A gente, na parte da tarde, deve gerar a cidade para o Estágio 2. É o que diz o protocolo, inclusive para poder deixar todas as equipes mobilizadas e prontas." Eduardo Cavaliere (PSD), prefeito do Rio de Janeiro

Cavaliere também informou que, em virtude da chuva forte nas próximas horas, a população do rio deve receber um alerta da Defesa Civil.

Além disso, os serviços e operações da cidade seguem normalmente. Qualquer alteração, até considerando a volta para casa da população, vai ser avaliada conforme o avanço das chuvas.

TEMPO AGORA | VENTO MODERADO NO RIO Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 7h e 8h houve registro de vento moderado nas estações Jacarepaguá (44,6 km/h) e Forte de Copacabana (43,9 km/h). ⚠️ Vale lembrar que nesta terça-feira (1/9) a previsão é de ventos moderados (18,4 km/h até… pic.twitter.com/JfqfjbnPPO— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 1, 2026

Entre o final de julho e começo de agosto, a cidade do Rio de Janeiro já havia registrado uma ventania, com rajadas que passaram dos 100 km/h. Três pessoas morreram e mais de 100 mil ficaram sem luz.

O prefeito também ressaltou que, por conta dos ventos registrados em um período atípico, a cidade vem funcionando com a mesma operação que é utilizada no verão.

Previsão

A passagem de uma frente fria deve deixar o tempo no Rio de Janeiro ainda mais instável a partir desta terça-feira (1).

O céu ficará predominantemente nublado e há a previsão de pancadas de chuva moderada/forte acompanhadas de raios durante a tarde. Sendo assim, as temperaturas devem cair ainda mais.

A previsão também indica ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (de 52km/h a 76km/h).



