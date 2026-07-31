Reprodução / Light Rio de Janeiro registrou mais de 300 quedas de árvores pela cidade

Parte do Rio de Janeiro segue sofrendo com os reflexos do forte vendaval que atingiu a cidade na tarde da última quarta-feira (29), com rajadas que chegaram a 100 km/h. Ao iG, a Light informou que, nesta sexta-feira (21), cerca de 105 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica.

No dia da tempestade, segundo a prefeitura do Rio, cerca de 1 milhão de pessoas chegaram a ficar sem luz. Desde então, equipes da Light tentam normalizar o serviço na cidade.



Segundo a concessionária, em nota enviada ao, neste momento os serviços entraram em uma etapa mais complexa, que envolve a reconstrução da rede elétrica por conta da destruição causada. Dentre os serviços necessários, estão a substituição de postes, cabos e outros equipamentos, além da retirada de árvores e objetos que caíram sobre a rede, como telhas e até caixas d'água.

Ainda segundo a Light, mais de 2 mil colaboradores da empresa estão nas ruas do Rio de Janeiro em uma força-tarefa ininterrupta.

Regiões mais afetadas



Conteúdo gerado por IA Mapa da falta de luz do Rio de Janeiro

Segundo a prefeitura do Rio, o vendaval derrubou 330 árvores. Muitas delas, atingiram diretamente a fiação elétrica, provocando desligamentos e danos em diferentes regiões.





No último boletim da Light, as 105 mil pessoas afetadas estão concentradas principalmente na Zona Oeste e na Baixada Fluminense.

Na capital, os bairros com maior impacto são Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Já na Baixada, os trechos mais atingidos ficam em Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Apesar da Light afirmar que as equipes seguem atuando para restabelecer o fornecimento de energia, não há uma previsão até que tudo seja normalizado.





Previsão do tempo para os próximos dias

A chuva volta a cair no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (31), com tendência a queda nas temperaturas por toda a cidade. Segundo o Sistema da Prefeitura Alerta Rio, a entrada de ventos úmidos do oceano permanecerá influenciando o tempo.

A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado ao longo de todo o dia com uma chuva fraca de forma rápida e isolada, esperada logo no início da manhã.

Os ventos estarão moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 29°C.

No fim de semana, tanto no sábado (1), quanto no domingo (2), um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo da cidade.

A tendência é de céu parcialmente nublado a claro, mas pelo menos não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, sendo ocasionalmente fortes no sábado a partir da tarde, e as temperaturas devem subir de maneira gradual.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde a partir de domingo.