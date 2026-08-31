Divulgação/Governo de São Paulo Instabilidade decorrente do ciclone já pode ser observada nesta segunda-feira (31)

Um novo ciclone extratropical vai se formar sobre o Oceano Atlântico a Leste do Sul do Brasil entre esta terça (1) e a quarta-feira (2), impulsionando uma frente fria pelo Centro-Sul do país e provocando chuva em boa parte do Brasil. O alerta é da MetSul Meteorologia.

De acordo com ao mapas meteorológicos, a frente fria trará chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia, além do Distrito Federal.

Com o aprofundamento do centro de baixa pressão, a instabilidade ganha força já na tarde e noite desta segunda (31), entre o Norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, com chuva forte a intensa em alguns pontos. A MetSul alerta para acumulados elevados em poucas horas e risco de temporais isolados com raios, granizo e vendavais.

A instabilidade já afeta parte do Mato Grosso do Sul e poucos pontos do Sudeste.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para o avanço do sistema, que deverá provocar temporais em diferentes áreas do território paulista, comrajadas de vento que podem superar os 75 km/h.

Nesta terça, a baixa pressão estará sobre o Atlântico a Leste do Sul do Brasil e tende a se aprofundar, passando a apresentar características de um ciclone extratropical que vai se afastar do continente, o que vai impulsionar a frente fria mais para o Norte.

Com isso, haverá chuva e risco de temporais em pontos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e Rio de Janeiro. A frente induz chuva muito isolada no Mato Grosso e instabiliza o tempo no Sul de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro.

Na quarta, o ciclone segue se afastando e já estará distante, mas a frente fria associada segue se deslocando pelo Brasil.

A frente traz chuva principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas induz instabilidade isolada em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no Sul da Bahia.

Maiores volumes de chuva

Os dados da MetSul indicam os maiores volumes de chuva no Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná na tarde e noite desta segunda-feira e em parte da terça no caso dos estados catarinense.

Reprodução/Metsul Projeções de chuva para hoje, amanhã e quarta-feira no Centro-Sul do Brasil







Embora em grande parte do Centro-Oeste e do Sudeste não se espere chuva com altos volumes, a precipitação é bastante relevante, porque, de acordo com os meteorologistas, alcançará grande número de locais numa época em que tradicionalmente chove pouco ou nada, no final da estação seca.

Vento forte

A MetSul ressalta que o ciclone que vai se formar pode trazer vento forte a muito forte, mas acrescenta que existe enorme discrepância entre os dados sobre onde deve atuar o campo de vento forte a intenso do sistema. A maioria dos modelos indica que a ventania forte ficaria predominantemente sobre o oceano, mas algumas projeções apontam um cenário de risco no continente.





Por excesso cautela, os meteorologistas alertam para o risco de vento forte a muito forte, nesta terça-feira, entre P orto Alegre, Região Metropolitana, Serra, Litoral Norte, e o Sul e o Leste de Santa Catarina.

A formação do ciclone poderá causar vento com rajadas fortes durante esta terça também no Sudeste do Brasil.