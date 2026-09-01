Paulo Pinto/Agência Brasil População enfrenta temporal em São Paulo

A cidade de São Paulo enfrenta instabilidade e sensação de frio nesta terça-feira (1). Durante a madrugada, o Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo emitiu uma nota de estado de atenção para possíveis alagamentos em todas as regiões da capital, entre às 3h30 e 6h; as pancadas de chuva isoladas devem se manter durante o dia.

Por mais que a chuva tenha perdido intensidade nas primeiras horas da manhã, garoas e chuviscos isolados ficam presentes na capital o dia todo, com as precipitações ganhando força entre o final da tarde e o começo da noite. A mínima registrada foi de 17ºC durante a madrugada e, com o decorrer do dia, as temperaturas devem aumentar mas não significativamente, chegando a até 21ºC; por conta da chuva, os índices de umidade do ar seguem elevados, com os menores valores acima dos 75%.

Juntamente com as fortes chuvas previstas para o final da tarde, há também risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h. Essa condição meteorológica afeta diferentes regiões do estado e se dá devido a passagem de uma frente fria.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, setembro acumulou, até às 07h00 desta terça-feira (1), cerca de 27,2 mm de chuva, correspondente a aproximadamente 41,2% dos 66,0 mm esperados para este mês.

﻿Defesa Civil



A Defesa Civil do Estado de São Paulo pede atenção aos malefícios que podem ser causados a partir destas condições climáticas, afirmando que as fortes rajadas de vento podem gerar queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, além de possíveis danos estruturais; O CGE também afirma que as condições são favoráveis à formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios da capital, além de cidades da Região Metropolitana de São Paulo.





Segundo a Defesa Civil, as condições meteorológicas mais extremas devem ocorrer em áreas variadas e necessitam de atenção, algumas das destacadas são: a Região Metropolitana da capital paulista, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Presidente Prudente.

A frente fria também traz quedas nas temperaturas em todo estado, além das chuvas e dos ventos que são esperados.

O órgão recomenda que a população acompanhe atentamente os alertas meteorológicos emitidos e adote medidas preventivas durante as tempestades; em caso de chuva intensa, motoristas são recomendados a reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Durante as rajadas, a recomendação é manter-se em local seguro, longe de árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas frágeis, além de retirar de sacadas ou garagem objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Próximos dias

Com a propagação de uma frente fria, as condições do tempo mudam durante a semana, com sensação de frio, declínio acentuado nas temperaturas e chuvas

Na quarta-feira (2), ainda deve chover com fraca intensidade e apresentar chuviscos entre a madrugada e o período da manhã. Com o decorrer do dia, o sistema frontal que afeta o clima deve se afastar e as condições do tempo melhoram gradativamente, distanciando a previsão de novos temporais. A mínima deve ficar por volta dos 13°C e a máxima não apresenta um aumento significativo, ficando próxima aos 19°C; a umidade do ar permanece elevada por conta das chuvas, com valores mínimos acima dos 65%.

Na quinta-feira (3), o cenário atmosférico se repete novamente, trazendo uma madrugada com céu nublado, e temperaturas mínimas por volta dos 12°C. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece, elevando levemente as temperaturas, que podem chegar a 23°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 48%.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (1): Mínima de 17°C e máxima de 21°C.Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã.Tarde e noite chuvosas.

- Quarta-feira (2): Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Quinta-feira (3): Mínima de 12°C e máxima de 23°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo

- Sexta-feira (4): Mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

- Sábado (5): Mínima de 15°C e máxima de 19°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

