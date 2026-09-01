Reprodução/Flipar Face mais iluminada da lua determina sua fase

O calendário lunar de setembro de 2026 terá quatro mudanças de fase e um encontro aparente entre a Lua e Vênus . A Lua nova acontece no dia 11, enquanto a Lua cheia será no dia 26.

O mês também será marcado pela ausência de eclipses lunares. Quem acompanhou o eclipse ocorrido no fim de agosto terá de esperar alguns meses pelo próximo fenômeno desse tipo.

Fases da Lua em setembro

As principais fases da Lua acontecem nas seguintes datas e horários, considerando o horário de Brasília:

Quarto minguante: 4 de setembro, às 4h51;

Lua nova: 11 de setembro, às 0h27;

Quarto crescente: 18 de setembro, às 17h43;

Lua cheia: 26 de setembro, às 13h49.

Os horários podem variar de acordo com o fuso horário. Em regiões onde a mudança ocorre próxima da meia-noite, a fase pode até acontecer em uma data diferente no calendário local.

🌑 Lua nova será no dia 11

A Lua nova ocorrerá na madrugada de 11 de setembro, às 0h27.

Nessa fase, a face da Lua iluminada pelo Sol fica voltada principalmente para o lado oposto ao da Terra. Por isso, o satélite praticamente não pode ser observado no céu.

A partir dos dias seguintes, a porção iluminada que pode ser vista da Terra começa a aumentar, dando início à fase crescente.

🌓 Quarto crescente acontece no dia 18

No dia 18 de setembro, às 17h43, a Lua chegará ao quarto crescente.

Nesse momento, aproximadamente metade do disco lunar estará iluminada para quem observa da Terra. Nos dias seguintes, a parte iluminada continuará aumentando até chegar à Lua cheia.

🌕 Lua cheia será no dia 26

A Lua cheia de setembro acontece no dia 26, às 13h49, no horário de Brasília.

Como o momento exato da fase cheia ocorrerá durante o dia, a melhor oportunidade para observar o satélite será depois do anoitecer.

Em algumas cidades brasileiras, a Lua nascerá pouco depois do horário do pôr do sol. Em São Paulo, por exemplo, o nascimento está previsto para aproximadamente 18h11. No Rio de Janeiro, será por volta de 17h56; em Recife, 17h15; em Brasília, 18h12; e em Porto Alegre, 18h33.

Lua cheia de setembro não será superlua

Apesar de ocorrer no fim do mês, a Lua cheia de setembro não será uma superlua.

Isso acontece porque o perigeu, ponto da órbita em que a Lua fica mais próxima da Terra, ocorrerá antes, no dia 6 de setembro.

Na noite da Lua cheia, o satélite estará a aproximadamente 379 mil quilômetros da Terra.

🌗 Quarto minguante fecha o ciclo

Antes da Lua nova, o mês começa com o quarto minguante, em 4 de setembro, às 4h51.

Nessa fase, a parte iluminada visível da Lua está diminuindo. Depois dela, o satélite segue em direção à Lua nova, quando praticamente desaparece do céu.

O ciclo completo entre duas luas novas é chamado de lunação e dura aproximadamente 29 dias e meio.

A lunação iniciada em 11 de setembro terminará em 10 de outubro.

✨ Lua e Vênus ficarão próximos no céu

Outro destaque astronômico de setembro será a aproximação aparente entre Lua e Vênus, no dia 14.

Os dois astros parecerão estar próximos no céu no começo da noite, na direção oeste. A menor separação entre eles, porém, acontecerá durante o dia para observadores no Brasil.

A proximidade é apenas aparente. Lua e Vênus estão separados por uma enorme distância no espaço, mas, quando observados da Terra, poderão parecer estar na mesma região do céu.

🌑 Setembro não terá eclipse lunar

Apesar de o mês começar logo após o eclipse lunar observado no fim de agosto, não haverá outro eclipse lunar em setembro.

O próximo eclipse lunar está previsto para fevereiro de 2027. O fenômeno será penumbral e deverá ser pouco perceptível a olho nu.

Já um eclipse lunar parcial voltará a ser visível em todo o Brasil somente em janeiro de 2028. Um eclipse lunar total poderá ser observado em junho de 2029.





Por que a Lua muda de fase?

A Lua não possui luz própria. O brilho observado da Terra é resultado da luz do Sol refletida pela superfície lunar.

Em todos os momentos, metade da Lua está iluminada pelo Sol. O que muda durante o ciclo é a quantidade dessa região iluminada que conseguimos enxergar da Terra, conforme o satélite percorre sua órbita.

Na Lua nova, a parte iluminada está voltada principalmente para longe da Terra. Depois, a área visível aumenta até o quarto crescente e chega ao máximo na Lua cheia.

Em seguida, a porção iluminada começa a diminuir, passando pelo quarto minguante até chegar novamente à Lua nova.