Raphael Bezerra Possibilidade de pancadas de chuva ao longo da semana não afasta calor e baixa umidade

A chuva pode dar as caras em Goiás nesta terça-feira (1º), aponta o boletim do clima do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O avanço de uma nebulosidade sobre o Sudeste pode provocar precipitações isoladas no centro-sul do estado, embora o calor e a baixa umidade ainda persistam na maior parte do território goiano.

Segundo o Cimehgo, o bloqueio atmosférico que vinha mantendo o tempo seco sobre o Brasil Central começa a perder força. A mudança permite que as nuvens avancem em direção ao estado e abre possibilidade para chuvas pontuais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas isoladas no sul e no centro-sul de Goiás. Durante a noite, as instabilidades podem alcançar o Distrito Federal e áreas do centro-norte goiano.

Na quarta-feira (2), a possibilidade de chuva começa a se espalhar por quase todo o estado. Apenas o extremo norte de Goiás deve continuar sem precipitações, segundo o instituto.

A mudança está relacionada à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul, que organiza áreas de instabilidade sobre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Calor e risco de incêndio continuam

As nuves também não devem impedir a elevação das temperaturas durante a tarde. Em Água Limpa, a máxima podde chegar a 39,8°C. São Miguel do Araguaia e São Simão podem registrar 39,5°C, enquanto Itumbiara deve alcançar máxim de 39,2°C. Para Goiânia, o Inmet prevê máxima de 36°C.

O começo da manhã registrou temperaturas bastante diferente entre as regiões. Cristalina registrou a menor mínima, com 16,3°C. Na estação Peamp, em Goiânia, os termômetros marcaram 16,6°C. Em Abadia de Goiás e Rio Verde, por outro lado, a mínima foi de 26,3°C.

A combinação de calor e baixa umidade, além da vegetação seca, mantêm o risco elevado de incêndios florestais. Ao todo, 209 dos 246 municípios goianos aparecem na relação de áreas críticas divulgada pelo Cimehgo. O número corresponde a cerca de 85% das cidades do estado e inclui Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Catalão, Itumbiara, Formosa e Porangatu.



Para setembro, o Inmet prevê temperaturas acima da média em grande parte de Goiás. A chuva também pode ficar acima da média histórica no sul, sudoeste e sudeste do estado, mas a mudança deve acontecer de forma gradual.





