Fernando Frazão/Agência Brasil Frente fria deixa clima instável e traz chuva ao Rio de Janeiro

A semana no Rio de Janeiro já começa com o tempo instável nesta segunda-feira (31) com chuva e possibilidade de ventos fortes ao longo do dia.

Segundo o sistema meteorológico da prefeitura Alerta Rio, nesta, o tempo na cidade do Rio será influenciado por uma área de baixa pressão no oceano. A nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca, que deve chegar a moderada isolada entre a parte da manhã e tarde.

O ponto de atenção, estão nos ventos que estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), mas podendo ocorrer rajadas pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) nos períodos também entre os períodos da manhã e tarde.

No termômetro, a temperatura apresenta uma leve queda em relação ao final de semana, com mínima prevista de 20°C e máxima de 30°C.





Próximos dias

Dando sequência na semana, tanto na terça (1) quanto na quarta-feira (2), a passagem de uma frente fria deve deixar o tempo na cidade ainda mais instável.

O céu ficará predominantemente nublado e há previsão de pancadas de chuva moderada/forte acompanhadas de raios entre a tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, passando a chuva fraca a moderada isolada a partir do período da manhã de quarta.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (de 52km/h a 76km/h) e as temperaturas devem cair ainda mais.

Já no período entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4), a tendência é uma redução da nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Os ventos estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas voltam a subir.

Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.



Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.