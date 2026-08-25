Reprodução/Clip Lions - My Hood Indiano ficou com o rosto coberto por abelhas por mais de 5 horas

O indiano Esakki Muthu, de 27 anos, ficou 5 horas e 3 minutos com o rosto completamente coberto por abelhas vivas e entrou para o Cholan Book of World Records (CBWR). A tentativa aconteceu em 20 de fevereiro deste ano no Maria Arts and Science College, uma instituição privada de ensino superior de Vallioor, no distrito de Tirunelveli, no sul da Índia.





O registro circula nas redes sociais e mostra o homem sentado e quase imóvel enquanto os insetos formam uma máscara viva sobre a pele. Testemunhas e representantes da organização acompanharam cada minuto, reconhecendo oficialmente o tempo alcançado por Esakki nos registros da CBWR.

Reprodução Wikimedia Commons/Richard Bartz, Munich Makro Freak & Beemaster Hubert Seibring Abelha





Apesar de impressionante, o feito de Esakki envolve alto risco de vida. O veneno de abelhas em grande volume pode desencadear desde choques anafiláticos até a destruição de fibras musculares e a insuficiência renal. Um artigo publicado na revista Medicine, Science and the Law em 2014 estima que cerca de 500 ferroadas dos insetos bastam para matar um adulto por toxicidade direta. Ainda assim, um levantamento do Indian Journal of Public Health aponta que o risco de lesão renal aguda aumenta consideravelmente a partir dos 150 ataques de abelha.

Incidentes com múltiplas picadas de abelha vêm aumentando globalmente; o volume de veneno injetado pode resultar em choque anafilático, rabdomiólise e insuficiência renal, com desfecho fatal em alguns casos. Artigo na revista Medicine, Science and the Law





















Ataques de abelhas são um problema recorrente na Índia

Reprodução Wikimedia Commons/Richard Bartz, Munich Makro Freak & Beemaster Hubert Seibring Abelha





A própria Índia registra mortes causadas por abelhas todos os anos. O mesmo artigo de 2024 descreve o caso de um agricultor de 70 anos atacado por um enxame enquanto trabalhava no campo, que faleceu mesmo após receber socorro hospitalar. A autópsia do homem contou cerca de 500 ferroadas pelo corpo, sendo uma das primeiras mortes documentadas no país com um número de ataques tão alto.

Reprodução Wikimedia Commons/Andreas Trepte Abelha





Ataques de abelhas aparecem com frequência considerável no noticiário indiano. Em março de 2024, um trabalhador rural de 34 anos morreu ao ser atacado por uma colméia gigante em uma lavoura no distrito de Morena, em Madhya Pradesh, enquanto outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas.

Várias pessoas da área foram picadas pelas abelhas. Quatro ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Civil de Morigaon. Uma delas, identificada como Dipak Nandi, não resistiu aos ferimentos no hospital. Oficial da polícia de Morigaon, em Assam (à PTI)





Reprodução Wikimedia Commons/böhringer friedrich Abelha





Especialistas e a própria entidade Cholan Book of World Records repetem que a proeza de Esakki não deve ser reproduzida independente da confiança no inseto, sobretudo por pessoas alérgicas, para quem uma única ferroada de abelha pode ser fatal.



