Montagem iG - Reprodução/Redes Sociais Édson Dutra da Trindade, de 82 anos, morreu após ser atacado por cão da raça pitbull

O aposentado Édson Dutra da Trindade, de 82 anos, morreu na quarta-feira (5) no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora, um dia depois de ser atacado por uma cadela da raça pitbull dentro de casa, no Centro de Rio Novo, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o animal pertence a um vizinho.

Montagem iG - Reprodução/Redes Sociais e Reprodução Wikimedia Commons/TS-TS Cachorro entrou por buraco no muro entre as residências





O ataque aconteceu na manhã da terça-feira (4). A cadela passou por uma abertura no muro que divide as duas residências e alcançou o idoso, que morava sozinho e cuidava dos dois cachorros da casa. Edvar Dutra da Trindade, filho da vítima, contou ao g1 que a cadela abriu um buraco na estrutura.

Reprodução Wikimedia Commons/Stacy - https://www.flickr.com/people/geoggirl/ Pitbull





Segundo Edvar, os ferimentos causados pelo canídeo durante o ataque foram gravíssimos, chegando a arrancar parte do couro cabeludo do idoso durante o ataque.

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De acordo com relatos dos vizinhos, a cadela ainda permaneceu cerca de 20 minutos sobre o corpo da vítima, impedindo a atuação de homens que tentavam resgatar o idoso.

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O Samu registrou uma fratura exposta perto do punho direito. A equipe da Unidade Básica de Saúde de Rio Novo fez um torniquete para conter o sangramento e, ainda na manhã de terça, o aposentado foi transferido para o Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora, referência da região para casos de maior complexidade.

Tutor foi detido por omissão de cautela na guarda do animal

Reprodução Wikimedia Commons/Ildar Sagdejev (Specious) Pitbull





Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu e faleceu um dia após dar entrada no centro de saúde. À Polícia Militar, o tutor relatou que a cadela estava com a vacinação antirrábica desatualizada. Ele foi detido em flagrante por omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal.

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O homem prestou depoimento e foi liberado posteriormente. Em nota, a Polícia Civil informou que vai apurar o caso e que o animal permanece isolado na residência. O sepultamento de Édson Dutra aconteceu na tarde da quinta-feira (6), no Cemitério Municipal de Rio Novo.



