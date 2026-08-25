Reprodução Instagram/@lilly.dalton Lilly Dalton

Doze crianças e jovens de Ladera Ranch, comunidade de 26 mil habitantes da Califórnia, nos Estados Unidos, foram diagnosticados com sarcoma de Ewing, câncer raro de ossos e tecidos moles. De acordo com os familiares dos pacientes, o número cresceu consideravelmente nos últimos meses, já que em julho haviam apenas seis pessoas com a condição. A atualização partiu de Brian Dalton, pai de uma jovem morta por outro tumor raro, mas não foi confirmada pelo condado.

Reprodução Instagram/@lilly.dalton Lilly Dalton faleceu em janeiro de 2026, aos 23 anos, após lutar contra o Tumor Desmoplásico de Pequenas Células Redondas (DSRCT)





A morte de Lillian Dalton, aos 23 anos, chamou a atenção da mídia americana para o caso. Criada em Laguna Niguel, a poucos quilômetros de Ladera Ranch, a jovem descobriu um tumor raríssimo no fígado e passou por cirurgias, quimioterapia e radioterapia, mas não resistiu e faleceu em janeiro deste ano. Os exames genéticos da filha de Brian Dalton apontaram semelhanças com a família do sarcoma, mas com origens diferentes.

Não é coincidência. É inacreditável que tantos casos de câncer surjam em uma comunidade tão pequena. São cerca de 10 quilômetros de onde está o surto da doença no bairro em que Lilly cresceu. Minha filhinha, Lillian, era a menina perfeita. Sei que todos os pais provavelmente diriam isso, mas ela realmente era. Brian Dalton, pai de Lilly (à revista People)





















Reprodução Wikimedia Commons/Don Ramey Logan Ladera Ranch, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos





O Registro de Câncer da Califórnia contabilizou 11 casos da doença em Ladera Ranch entre 2011 e 2021, índice que não acenderia um alerta sanitário. Os diagnósticos mais recentes citados pelos moradores ficaram fora dessa contagem, gerando protestos por parte de Brian. O pai de Lilian Dalton e outros habitantes da região desconfiam que os herbicidas nas áreas públicas podem estar associados ao aumento do sarcoma de Ewing, citando até mesmo casos em adultos e animais de estimação.

Reprodução Unsplash/Photo by National Cancer Institute Câncer





Em 2024, a Agência de Saúde do Condado de Orange pediu que fosse feita uma avaliação dos casos registrados, mas não encontrou nenhum padrão incomum. Com a repercussão dos relatos, porém, o Centro de Câncer da UCI e o Comissário Agrícola local estão realizando novas investigações. Concomitantemente, o procurador-assistente federal Bill Essayli acionou a Agência de Proteção Ambiental para apurar a hipótese levantada pelos moradores da região.

Ainda não sabemos o que causou esses cânceres, mas muitos moradores de Ladera Ranch expressaram preocupação com o uso de herbicidas em sua comunidade. A vice-presidente Foley tem defendido iniciativas para eliminar gradualmente os herbicidas nocivos em propriedades do Condado e expandir práticas mais seguras de manejo da vegetação. O Departamento de Obras Públicas do Condado de Orange agora utiliza vapor em vez de herbicidas para controlar ervas daninhas nas ruas residenciais de Ladera Ranch. Representante do Condado de Orange via comunicado

























Reprodução Unsplash/Photo by National Cancer Institute Câncer





Como resposta, o Departamento de Obras Públicas trocou os herbicidas pelo uso de vapor contra ervas daninhas nas ruas de Ladera Ranch. A renomada Sociedade Americana do Câncer afirma, no entanto, que não há causas ambientais ou de estilo de vida conhecidas para o sarcoma de Ewing, que soma de 200 a 240 diagnósticos anuais nos Estados Unidos.

Quais são os sintomas do sarcoma de Ewing?

Reprodução Unsplash/National Cancer Institute Câncer





O sarcoma de Ewing se inicia nos ossos ou em tecidos moles e atinge sobretudo crianças e jovens. O câncer é considerado superagressivo e provoca dor persistente, inchaço, fadiga e febre nos enfermos. O diagnóstico da condição é feito majoritariamente através de uma biópsia da massa tumoral. Quando detectado antes da fase de metástase, os dados mostram uma taxa de sobrevida de 80% no período de cinco anos. Já com a propagação do tumor por outras partes do corpo, o índice cai para 40%.



