Reprodução Wikimedia Commons/Mike Prince Urso-beiçudo foi o responsável pelo ataque fatal; espécie é a mais reativa dentre os ursos indianos

Três irmãos morreram após o ataque de uma ursa na vila de Largaon Markatola, na Índia. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (5), perto de uma escola de ensino médio. Halal Khor Jurri, de 40 anos, e Chamrin Bai, de 38, faleceram ainda no local. Khorin Bai, a irmã caçula, ouviu os gritos e correu para socorrer os irmãos, mas também foi atacada. A mulher foi levada para o hospital em estado grave, porém não resistiu.

Reprodução Wikimedia Commons/Giles Laurent, gileslaurent.com Urso-beiçudo aparenta ser inofensivo, mas é o urso mais reativo e perigoso da Índia: centenas de ataques acontecem todos os anos





Segundo o jornal New Indian Express, duas crianças estavam com a dupla quando o animal apareceu. Percebendo a gravidade da situação, os irmãos as empurraram para um ponto seguro antes de enfrentar a ursa. Vizinhos ouviram o barulho, correram até o local e tentaram afastar o mamífero com paus.

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Apesar dos esforços, a ursa continuou com o ataque e permaneceu junto aos corpos, impedindo a aproximação dos moradores locais. Um vídeo registrando o acidente circulou nas redes sociais indianas, mostrando os irmãos inconscientes no chão.

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Policiais e agentes do Departamento Florestal Estadual de Chhattisgarh precisaram sedar o animal para retirar as vítimas. Asharam Netam, chefe da polícia local, afirmou que a ursa se recusava a sair.

A ursa foi encontrada parada no local; ela se recusou a ir embora. A mulher ferida foi levada às pressas para o Hospital Komaldev, mas, como seu estado era crítico, foi transferida para Raipur para receber tratamento especializado. Toda a assistência possível será prestada à família dos falecidos. Asharam Netam, chefe de polícia de Kanker





















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Moradores relacionaram a agressividade do mamífero à morte de um filhote de urso encontrado na terça-feira (4). Ranjana, professora do colégio de ensino médio nos arredores, cobrou a construção de um muro no terreno da escola, hoje sem cercas.

A ursa estava extremamente agitada devido à morte de seu filhote. A ausência de um muro delimitando a área da escola representa uma ameaça constante. Ranjana, professora da comunidade

















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A espécie responsável pelo ataque é o urso-beiçudo, também chamado de urso-preguiça, variedade mais comum em Chhattisgarh. Indivíduos adultos podem passar dos 140 quilos e alcançam 180 centímetros na cernelha, se alimentando principalmente de cupins e frutas.

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A despeito da alimentação, os ursos-beiçudos respondem por mais mortes humanas do que qualquer outra espécie de urso indiana. O animal é extremamente territorialista e possui garras curvas de até 8 centímetros, capazes de provocar ferimentos profundos no rosto e na cabeça.

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