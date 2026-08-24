Divulgação/Field Museum Cobra marrom-avermelhada de 71 centímetros descoberta na Nova Guiné foi batizada de Lielaphis slashi por pesquisadora do Field Museum fã do guitarrista

Uma serpente recém-descoberta nas florestas da Nova Guiné entrou para a taxonomia com nome de estrela do rock: a espécie foi batizada como Lielaphis slashi em homenagem a Saul Hudson, o Slash, guitarrista do Guns N' Roses. A descrição do réptil foi publicada em 11 de agosto na revista científica Zootaxa, em estudo liderado pelo biólogo Tianqi Huang com participação de Sara Ruane, curadora associada de herpetologia do Field Museum, em Chicago, nos Estados Unidos.

Reprodução Wikimedia Commons/Raph_PH - Glasto2023 Slash





Sara é fã do guitarrista pelo trabalho na banda americana desde a infância, quando se apaixonou pelos animais. No quinto ano, ela avisou a uma professora que seria herpetóloga, cientista que estuda répteis e anfíbios. A garota era assinante da revista Reptiles e relembrou do momento em que recebeu uma edição do periódico com Slash na capa, segurando sua píton-reticulada. Ciente da herpetofilia do artista, Sara teve a ideia de homenageá-lo e declarou que "Seria uma ótima pessoa para dar nome a uma nova espécie".

Quando eu tinha doze anos e recebi minha edição da revista Reptiles pelo correio, com uma foto do Slash segurando sua píton-reticulada de estimação na capa, eu pensei: 'Esse cara é muito legal'. Isso me fez pensar que ele seria uma ótima pessoa para dar nome a uma nova espécie. Sara Ruane, curadora associada de herpetologia do Field Museum (à Popular Science)





















Como vive a cobra-terrestre-de-Slash

Imagem gerada por IA - iG Lielaphis slashi





A cobra-terrestre-de-Slash é de cor marrom-avermelhada, tem barriga branca ou creme e chega a 71 centímetros. A espécie vive nas terras baixas do nordeste da Nova Guiné, ao norte da Austrália. O réptil costuma aparecer depois do pôr do sol, quando sai para caçar na base de grandes árvores.

Imagem gerada por IA - iG Lielaphis slashi





A olho nu, porém, era impossível bater o martelo quanto ao reconhecimento da nova criatura. A descoberta só virou realidade após a comparação do DNA de 99 amostras de 12 subespécies diferentes do mesmo gênero, Lielaphis. Além disso, foi feita uma contagem minuciosa das escamas e uma modelagem ecológica, que mostrou um habitat diferente daquele das demais serpentes da família.

A combinação de características físicas, como diferenças no número de escamas em comparação com outras espécies, e as evidências genéticas nos levaram a perceber que se trata de uma espécie totalmente nova. Também utilizamos modelagem ecológica para demonstrar que o habitat preferido da L. slashi difere do de cobras semelhantes. Tianqi Huang, biólogo, autor principal do estudo





















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Sara explicou que as subespécies do mesmo grupo da cobra-terrestre-de-Slash têm dentes grandes no fundo da boca projetados para constrição, alertando que o novo animal catalogado não oferece risco a humanos.

As cobras deste gênero geralmente têm dentes grandes na parte de trás da boca, que as cobras-terrestres da Nova Guiné podem usar para agarrar e comer pequenos lagartos de escamas escorregadias e os ovos de outros répteis; esta cobra não agarra e aperta sua presa como uma jiboia. É por isso que descrever as espécies que vivem ali é importante. Todas devem ser reconhecidas para que possamos entender melhor como os ecossistemas funcionam e como tudo se encaixa no meio ambiente. Sara Ruane, curadora associada de herpetologia do Field Museum (à Popular Science)





Slash, dono do projeto Slash's Snakepit desde 1994, emitiu um comunicado afirmando que se sentiu "Extremamente honrado" com a homenagem da cientista.

Como herpetófilo [fã de serpentes] de longa data, sinto-me extremamente honrado e grato por Lielaphis slashi, da Nova Guiné, ter sido nomeada em minha homenagem. Realmente emocionante, jamais imaginei que esse momento chegaria. Slash, guitarrista do Guns N' Roses (em comunicado enviado à Popular Science)





















Reprodução Wikimedia Commons/Raph_PH - Glasto2023 Slash







