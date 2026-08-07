Foto: Reprodução/Redes Sociais Alertas de meteorologistas indicavam que cenário era favorável para formação de tornados no RS

Um tornado atingiu a cidade de Pedro Osório (RS), no interior do estado gaúcho, na tarde desta quinta-feira (06). A força dos ventos causou estragos também na área urbana e diversos danos materiais, mas nenhum morador ficou ferido, segundo a Prefeitura Municipal.

O fenômeno passou próximo de uma localidade conhecida como, no interior da cidade. A dimensão dos danos ainda está em apuração desde a manhã desta sexta (07) pelas autoridades da cidade.

Em razão da previsão de fortes rajadas de vento para a região e pela segurança, as aulas da rede municipal da cidade e o transporte intermunicipal paraforam suspensos nesta sexta-feira (07).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram oformado sobre áreas rurais do município, chamando a atenção de quem acompanhava a passagem dopela região.

Confira abaixo:

♬ som original - iG @portal_ig Um tornado atingiu a cidade de Pedro Osório, no interior do estado gaúcho, na tarde desta quinta-feira (06). A força dos ventos causou estragos também na área urbana e não há informações sobre feridos até o momento. 🔗Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Redes Sociais #iG





O tornado aconteceu durante alerta da Defesa Civil Estadual para de tempestades severas, que previam possibilidade de rajadas de vento superiores a 100 km/h, acompanhadas de chuva intensa e queda de granizo.

A formação do tornado aconteceu no mesmo dia em que outras cidades da metade Sul gaúcha também registraram temporais fortes.





Meteorologistas da Defesa Civil e da MetSul Meteorologia já apontavam que as condições seriam favoráveis para formação do fenômeno no estado gaúcho, especialmente nesta metade Sul, que enfrenta ventos fortes, com mudanças de direção acentuadas.





Segundo tornado do estado em menos de um mês

Outro tornado atingiu o Rio Grande do Sul, no dia 28 de julho. A passagem, porém, deixou feridos em três cidades: Giruá (RS), Senador Salgado Filho (RS) e Sete de Setembro (RS). Os dois eventos tiveram apenas nove dias de intervalo.

Para agosto, ainda são esperadas mais chuvas e temporais no estado gaúcho. As condições atuais de instabilidade já têm relação com o El Niño, mas o evento deverá influenciar com maior força o sistema climático da Região Sul a partir da primavera.