Divulgação/Corpo de Bombeiros Lobo-guará foi encontrado dentro do Colégio São Joaquim/Unisal, em Lorena (SP)

Um lobo-guará foi encontrado dentro do Colégio São Joaquim/Unisal, em Lorena, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (07). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7 horas e 15 minutos e realizou o resgate do canídeo, que foi encaminhado para o policiamento ambiental.

Reprodução Wikimedia Commons/Clodomiro Esteves Junior - Own work Lobo-guará





Alguns funcionários que já estavam na escola levaram um susto ao se deparar com o predador andando livremente nas instalações do prédio, mas ninguém se feriu. Fotos e vídeos gravados por quem estava no local circularam nas redes sociais e mostram o lobo-guará acuado.

Reprodução Wikimedia Commons/Jonathan Wilkins - Own work Lobo-guará





Lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo da América do Sul e o único representante do seu gênero em todo o planeta. Na verdade, a espécie não é uma variedade de lobo ou raposa, mas um ramo evolutivo singular. Um adulto pode chegar aos 90 centímetros de altura e pesar entre 20 e 30 quilos. A pelagem do predador é alaranjada, com patas e focinho escuros, pescoço e ponta da cauda brancos e orelhas grandes.

Reprodução Wikimedia Commons/Lucia Coelho - Own work, Public Domain Lobo-guará





As pernas compridas funcionam como vantagem no Cerrado, já que elevam a cabeça acima do capim alto e permitem enxergar longas distâncias em campo aberto. Diferentemente do lobo europeu, o guará não forma alcateia e vive sozinho, formando pares apenas na época reprodutiva.

Reprodução Wikimedia Commons/Lukja - Own work Lobo-guará





A alimentação do animal é variada, com frutas compondo a maior parte da dieta, completada por pequenos roedores, aves, insetos e tatus. O predador tem hábitos crepusculares e costuma sair para caçar no fim da tarde e à noite.

Reprodução Wikimedia Commons/CONCER - Own work Lobo-guará atropelado





O lobo-guará ocupa campos, cerrados e áreas de transição, mas ocorrências em zona urbana têm se tornado frequentes no interior paulista. A perda do habitat natural e o avanço de lavouras e loteamentos sobre o território do canídeo forçam-no a percorrer grandes distâncias em busca de comida, se aproximando de ruas, estacionamentos e quintais.

Reprodução Wikimedia Commons/CONCER - Own work Lobo-guará atropelado





A espécie consta como vulnerável no Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, do ICMBio. Segundo dados do IBAMA, as principais causas de morte do lobo-guará são os atropelamentos em rodovias e os ataques de cães domésticos.