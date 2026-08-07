Reprodução Registro do tornado passando por Pedro Osório (RS)

Um outro ciclone extratropical que se formou a leste da Argentina e a sudeste do Uruguai vai causar mais rajadas de vento forte em parte do Sul do Brasil nesta sexta-feira (7). O sistema também atinge o país uruguaio.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda mantém um aviso laranja para tempestades no estado do Rio Grande do Sul durante esta manhã, além de alerta para vendaval no leste gaúcho.

De acordo com os meteorologistas da Metsul, os modelos numéricos deste ciclone extratropical indicam um rápido aprofundamento de uma baixa pressão de 995 hPa para 969 hPa no começo desta sexta-feira. A condição traz uma intensificação explosiva do sistema, o que pode ser configurado como um ciclone bomba.

A formação ocorre sob o oceano, distante da costa, mas os reflexos podem ser sentidos em alguns pontos próximos.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Metsul informou que o vento ciclônico persiste no começo desta sexta-feira com rajadas de vento de 70 km/h a 90 km/h por várias horas seguidas.

Em algumas áreas, como no Litoral Sul, entre o Chuí e Rio Grande, há um risco de rajadas acima de 100 km/h.

Ainda de acordo com os meteorologistas, quase todo o Sul e o Leste gaúcho devem ter rajadas fortes a muito fortes e localmente intensas.

O sistema deve perder força ainda nesta sexta-feira e enfraquecer do meio da tarde para a noite. No final do dia, o vento já deve ser fraco a moderado na maior parte da região, com exceção de pontos perto da costa.

O ciclone extratropical também impulsiona uma massa de ar frio para o Rio Grande do Sul, o que vai trazer uma queda acentuada da temperatura, conforme explicaram os especialistas.

Com isso, a previsão indica que a tarde desta sexta-feira será fria, com termômetros marcando de 10ºC a 15ºC em quase todas as cidades gaúchas.

A Metsul ainda informou que o vento do ciclone deve aumentar também o nível do Guaíba. Os especialistas esperam que o volume de água suba de 1,80 metro para 2 metros ou mais. Não há risco de inundação para as áreas de margens nas ilhas.

Estragos

Um tornado atingiu Pedro Osório, no sul do Rio Grande do Sul, por volta das 17h15 desta quinta-feira (06), enquanto uma sequência de tempestades avançava pelo estado.

O fenômeno provocou destelhamentos na localidade de Matarazzo e foi confirmado pela Defesa Civil após a análise de vídeos feitos por moradores. Até o início da noite, não havia registro de feridos.

A Defesa Civil enviou um alerta pelo sistema Cell Broadcast para Porto Alegre e outros 18 municípios, com previsão de rajadas superiores a 90 km/h e risco muito alto de alagamentos e cheias em arroios e rios menores.

Os problemas não ficaram restritos a Pedro Osório. Até a noite, havia relatos de alagamentos em Caçapava do Sul e Chuí, queda de árvores em Erechim, casas atingidas por granizo em Ibiraiaras e destelhamentos em Caseiros e Uruguaiana. Em Tupandi, coberturas de escolas também foram danificadas.

Ciclone Bomba

De acordo com o Tempo OK, um ciclone bomba é um ciclone extratropical que ganha intensidade muito rápido. O nível de pressão cai 24 hPa em 24 horas, e esse é o parâmetro usado para classificar um ciclone como ciclone bomba.

Esse decréscimo dos níveis de pressão indica a intensidade deste fenômeno. Isso costuma deixar o tempo mais agressivo, com registro de ventos fortes, chuva intensa e mudança brusca de temperatura.

O ciclone bomba também deixa o mar agitado, já que a área de baixa pressão costuma se deslocar para o oceano. Com isso, o mar ganha bastante intensidade.



