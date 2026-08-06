Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Rio deve ter ventos de até 110km/h

O avanço de um ciclone extratropical em rápida intensificação sobre o Sul do continente deve provocar uma mudança no tempo no Rio de Janeiro entre esta quinta (6) e sexta-feira (7). A Defesa Civil do estado reforçou o monitoramento das condições meteorológicas, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alertas para tempestades e ventos fortes. Já a Climatempo prevê rajadas que podem atingir 110 km/h nas áreas mais afetadas.

Segundo a previsão da Climatempo, os ventos mais intensos devem ocorrer na sexta-feira, principalmente nas regiões Serrana, Sul Fluminense e Costa Verde, onde as rajadas podem variar entre 91 km/h e 110 km/h. Na Região Metropolitana e em outras áreas do estado, a expectativa é de ventos entre 71 km/h e 90 km/h.

Na capital fluminense, os ventos devem permanecer entre 40 km/h e 50 km/h nesta quinta-feira, mas podem ganhar força na sexta com a chegada da frente fria associada ao ciclone.

O sistema faz parte do mesmo cenário meteorológico monitorado pelo Inmet, que acompanha a possível ocorrência de um processo de bombogênese, conhecido popularmente como ciclone bomba. O fenômeno acontece quando um ciclone extratropical se intensifica muito rapidamente, provocando uma queda acentuada da pressão atmosférica em cerca de 24 horas.

Embora o centro do ciclone permaneça distante do Rio de Janeiro, mais próximo do Sul, seus efeitos podem ser sentidos por meio do aumento dos ventos, da mudança no tempo e da chegada de uma massa de ar frio.

Inmet emite alerta para tempestades

Além da ventania, o Inmet publicou um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, válido durante toda a sexta-feira (7).

A previsão indica:

chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm no dia;

ventos entre 40 km/h e 60 km/h;

possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais, mas a população deve acompanhar as atualizações das previsões.





Defesa Civil reforça orientações

O Governo do Rio de Janeiro informou que equipes da Defesa Civil permanecem acompanhando a evolução das condições meteorológicas e orientam a população a redobrar a atenção durante a passagem da frente fria.

Entre as recomendações estão:

evitar permanecer sob árvores durante rajadas de vento;

não estacionar veículos próximos a árvores, postes e placas;

evitar atividades no mar e em áreas abertas durante o período de ventania;

manter portas e janelas fechadas durante os momentos de maior intensidade dos ventos;

acompanhar os alertas oficiais dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.

A expectativa é de que as condições mais severas ocorram entre sexta-feira e o início do sábado, quando o ciclone começa a se afastar para o oceano. Depois da passagem do sistema, uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas em diversas regiões do estado e em boa parte do Centro-Sul do país.