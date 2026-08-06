Reprodução/INMET Ciclone traz ventos de 100 km/h em SP e risco de tornado no Sul

O ciclone bomba que deve causar ventos de até 150 km/h chega ao Brasil nesta quinta-feira (6). O sistema também deve provocar chuvas fortes e até granizo em alguns pontos.

O centro do ciclone deve permanecer sobre o oceano. Mas, a previsão indica que devemos sentir os reflexos do sistema.

Os maiores impactos devem ser registrados na Região Sul do país, onde há o risco de tornado. Porém, alguns pontos da Região Sudeste também devem ser atingidos.

O sistema favorece a ocorrência de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), parte do Rio Grande do Sul está com alerta vermelho de grande perigo para tempestades.

O aviso indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, há um grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, destelhamento, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As outras partes do Sul também estão sob alerta, mas sendo Laranja e Amarelo.

As instabilidades devem avançar ainda para áreas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, mantendo as condições favoráveis para chuva e tempestades isoladas. As regiões também estão sob alerta de tempestades e vendavais.

O Inmet ainda emitiu outro alerta recentemente, este de declínio de temperatura, válido para a sexta-feira (07). O aviso prevê redução entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Rio Grande do Sul

A instabilidade deve avançar primeiro no Rio Grande do Sul a partir da tarde desta quinta-feira (06) e manter os ventos intensos ao longo da sexta (07). De acordo com a MetSul Meteorologia, o evento terá duas fases de atuação, com riscos diferentes.

No primeiro momento, uma linha de instabilidade associada a uma frente fria deve provocar temporais e vendavais extremos de curta duração. Em seguida, com o ciclone extratropical já formado em alto-mar, o vento pode ser forte a intenso por várias horas.

As projeções indicam rajadas de 70 a 100 km/h na maioria das cidades gaúchas, mas alguns pontos podem alcançar 150 km/h com forte potencial para danos locais.

Gabinete de Crise em São Paulo

O Governo de São Paulo anunciou a instalação de um Gabinete de Crise, por meio da Defesa Civil, para acompanhar os impactos da frente fria associada à formação do ciclone.

A medida começa a valer nesta quinta-feira (6) e seguirá até sábado (8), período em que há previsão de rajadas de vento de até 100 km/h em partes do estado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os ventos começam a ganhar força na tarde de quinta-feira, inicialmente com rajadas de até 60 km/h. Na sexta-feira (7) e no sábado (8), os ventos poderão atingir 100 km/h, principalmente no litoral paulista, na faixa leste do estado e em áreas de serra.

A Defesa Civil alerta para risco de:

queda de árvores;

destelhamentos;

interrupções no fornecimento de energia elétrica;

queda de placas e outdoors;

danos em estruturas;

dificuldades no trânsito;

impactos em aeroportos;

ressaca e agitação marítima no litoral.

Entre as principais recomendações do órgão estão evitar permanecer próximo de árvores, postes, fios elétricos e estruturas metálicas durante os períodos de vento intenso.

Ciclone bomba

De acordo com o Tempo OK, um ciclone bomba é um ciclone extratropical que ganha intensidade muito rápido. O nível de pressão cai 24 hPa em 24 horas, e esse é o parâmetro usado para classificar um ciclone como ciclone bomba.

Esse decréscimo dos níveis de pressão indica a intensidade deste fenômeno. Isso costuma deixar o tempo mais agressivo, com registro de ventos fortes, chuva intensa e mudança brusca de temperatura.

O ciclone bomba também deixa o mar agitado, já que a área de baixa pressão costuma se deslocar para o oceano. Com isso, o mar ganha bastante intensidade.



