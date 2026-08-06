Divulgação/ Governo do Estado Operação Vestigium apreende 174 kg de drogas nos Correios do Estado de São Paulo

A Operação Vestigium foi deflagrada nesta quarta-feira (05) em oito diferentes centros de distribuição e tratamento dos Correios no estado de São Paulo. No total, os oficiais apreenderam 174 kg de drogas, entre eles 108 kg de cocaína, 50,5 kg de maconha e 15,5 kg entre haxixe e outras drogas, como óleos derivados de cannabis.

A ação foi coordenada pelo Centro de Integração de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), e mobilizou equipes das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, além de oficiais do Canil da Polícia Militar e 15 cães farejadores especializados na detecção de entorpecentes. Os animais foram essenciais para realizar varreduras nas áreas de triagem, além de indicar a presença de drogas em diferentes encomendas selecionadas.

A iniciativa é uma união entre a SSP-SP e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para impedir o tráfico através do sistema de encomendas, não somente de drogas, mas também de armas, munições, explosivos e outros materiais de circulação proibida.





As apreensões

A maior parte das apreensões foi realizada no centro de distribuição do Jaguaré, bairro da Zona Oeste da capital; na unidades, os policiais encontraram 107 kg de cocaína, quase 50 kg de maconha, quatro frascos de óleo derivado de cannabis sativa, 11,6 kg de drogas sintéticas e 110 frascos de lança-perfume. Para o trabalho, os oficiais contaram com a ajuda de cães farejadores do 5º Batalhão de Choque - Canil.

Na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, foram apreendidos 3,8 kg de haxixe, 800 g de cocaína e 300 g de maconha distribuídos em oito caixas distintas. Em São José do Rio Preto, também no interior do estado, os oficiais de justiça encontraram porções de maconha, ice e skank. Já nas unidades de Santo Amaro, Cajamar, Bauru e Ribeirão Preto não houve apreensões; na cidade de São José dos Campos o resultado operacional não foi registrado.

Todos os materiais apreendidos serão enviados à perícia e as investigações continuam até que os remetentes e destinatários das encomendas sejam identificados, além de possíveis organizações criminosas que estejam envolvidas no envio das encomendas ilícitas.



Confira a foto oficial da apreensão:

Divulgação/ Governo do Estado Cão farejadore do 5º Batalhão de Choque ao lado de drogas apreendidas



