CIRA/CSU O que é um ciclone bomba?

A possível formação de um ciclone bomba no Sul do Brasil deve casuar uma forte mudança no tempo, com queda acentuada das temperaturas, ventos intensos e temporais em alguns pontos do país a partir desta quinta-feira (6).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades da Região Sul poderão registrar temperaturas abaixo de 10°C, principalmente no Rio Grande do Sul.

A queda nas temperaturas ocorre após a passagem da frente fria associada ao ciclone extratropical que se forma entre a Argentina, o Uruguai e o litoral do RS.

Além disso, a frente fria associada ao sistema avança em direção a São Paulo e ao litoral do Rio de Janeiro.

O Inmet ainda emitiu alerta de declínio de temperatura válido para a sexta-feira (07). O aviso prevê redução entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A mudança no tempo está relacionada à formação de um possível ciclone bomba. Entenda o que é esse sistema:

De acordo com o Tempo OK, um ciclone bomba é um ciclone extratropical que ganha intensidade muito rápido. O nível de pressão cai 24 hPa em 24 horas, e esse é o parâmetro usado para classificar um ciclone como ciclone bomba.

Esse decréscimo dos níveis de pressão indica a intensidade deste fenômeno.

Então, o ciclone se forma a partir de uma área de baixa pressão e é extremamente comum, acontece o ano todo. A diferença para o ciclone bomba é que, neste caso, ele tem essa intensificação muito rápida e é por isso que recebe este nome." Maria Clara Sassaki, Tempo OK

Isso costuma deixar o tempo mais agressivo, com registro de ventos fortes, chuva intensa e mudança brusca de temperatura. A especialista do Clima OK, Maria Clara Sassaki, também explicou que a condição traz riscos para a população.

Os principais efeitos são chuvas de moderada a forte intensidade, rajadas de vento bastante intensas que vêm aí com um potencial bastante destrutivo, muitas vezes podendo causar destelhamento de casas, quebra de galho, danos em estruturas elétricas." Maria Clara Sassaki, Tempo OK

O ciclone bomba também deixa o mar agitado, já que a área de baixa pressão costuma se deslocar para o oceano. Com isso, o mar ganha bastante intensidade e acaba ficando mais agitado.





A confirmação ainda depende da evolução do sistema, porém, ele começa com o encontro de massas de ar com características muito distintas.

O processo é chamado de ciclogênese explosiva pelos meteorologistas. De um lado, um ar frio, enquanto do outro, um ar mais quente e úmido.

Essa diferença de temperatura favorece a formação da área de baixa pressão. Sendo assim, quanto mais a pressão cai no centro do ciclone, maior tende a ser a diferença em relação às áreas ao redor.

Essa condição acelera o deslocamento do ar e deixa os ventos mais fortes.

O centro do ciclone previsto para este caso deve permanecer sobre o oceano. Porém, é ele que vai causar a frente fria e as chuvas indicadas pelas previsões do tempo.

Com isso, nos próximos dias, devemos sentir os reflexos deste ciclone bomba. Segundo a especialista, os efeitos podem ser sentidos em diferentes áreas do país.

A gente pode ter, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ventos de forte intensidade. Nas áreas do estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, a gente vai ter o ramo deste sistema avançando com uma linha de instabilidade e potencial para ventanias tanto no interior como nas áreas costeiras." Maria Clara Sassaki, Tempo OK

De acordo com o Inmet, o ciclone bomba começa a se organizar por volta das 9h desta quinta-feira (06), entre a Argentina e o Paraguai.

O sistema ganha força entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Porém, ele não atinge o território e o que sentimos é apenas o reflexo do fenômeno, que também é intenso, conforme explicou a especialista.



