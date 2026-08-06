ANTT/Divulgação BR-381/MG

Os motoristas que utilizam a BR-381 entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Governador Valadares passaram a pagar mais caro pelo pedágio a partir desta quarta-feira (6). O reajuste de 4,37%, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entrou em vigor à meia-noite nas cinco praças administradas pela concessionária Nova 381.

A atualização das tarifas faz parte das regras previstas no contrato de concessão da rodovia e considera a recomposição inflacionária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro estabelecidos para o contrato.

Viagem completa custa R$ 71,10 para carros

Com os novos valores, os motoristas de automóveis, caminhonetes e furgões (categoria 1) passam a desembolsar R$ 71,10 para percorrer todo o trecho concedido da BR-381, um aumento de R$ 2,90 em relação ao valor anterior.

O trecho administrado pela Nova 381 possui cinco praças de pedágio, localizadas nos municípios de:

Caeté;

João Monlevade;

Jaguaraçu;

Belo Oriente;

Governador Valadares.





Caminhões e ônibus também tiveram reajuste

O aumento também vale para veículos comerciais, ônibus e caminhões. Os valores variam conforme a quantidade de eixos do veículo.

Confira os novos custos para quem percorre todo o trecho concedido:

Caminhão ou ônibus de 2 eixos (rodagem dupla): R$ 142,20;

Caminhão ou ônibus de 3 eixos: R$ 213,30;

Caminhão ou ônibus de 4 eixos: R$ 284,40;

Caminhão ou carreta de 5 eixos: R$ 355,50;

Caminhão ou carreta de 6 eixos: R$ 426,60.

Para carros de passeio com reboque, o valor também aumenta conforme o número de eixos adicionais.





Reajuste segue regras do contrato

Segundo a ANTT, a atualização anual das tarifas está prevista no contrato firmado com a concessionária responsável pela BR-381. Além da inflação medida pelo IPCA, a revisão considera critérios técnicos previstos para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

A Nova 381 assumiu a administração do trecho entre Caeté e Governador Valadares após o leilão da rodovia e é responsável pela operação, manutenção e pelos investimentos previstos ao longo do contrato.