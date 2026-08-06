Rajada de vento arranca árvore em MG
Reprodução/Corpo de Bombeiros
Rajada de vento arranca árvore em MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval que atinge 389 municípios de Minas Gerais nesta quinta-feira (06). O aviso permanece válido até as 23h59 e prevê rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, principalmente em cidades das regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Oeste, Vale do Rio Doce e parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além do alerta para vendaval válido até o fim desta quinta-feira (6), o Inmet também emitiu um novo aviso de perigo potencial para tempestades entre 0h e 23h59 de sexta-feira (07). A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta faz parte do cenário provocado pelo avanço de uma frente fria associada a um  ciclone extratropical que atua sobre o  Sul do Brasil. Embora o sistema tenha maior intensidade sobre a Região Sul, seus efeitos também alcançam áreas de São Paulo, Rio de Janeiro  e  Minas Gerais, com aumento dos ventos e possibilidade de temporais isolados.

Segundo o Inmet, o risco de ocorrências graves é considerado baixo, mas as rajadas podem provocar queda de galhos de árvores, destelhamentos pontuais e transtornos em áreas mais expostas.

O que significa o alerta de perigo potencial

O aviso amarelo representa o menor nível entre os alertas meteorológicos emitidos pelo Inmet, mas indica condições que exigem atenção da população.

Durante a vigência do alerta, podem ocorrer ventos fortes e chuva o suficiente para causar pequenos danos, especialmente em estruturas mais frágeis, placas, árvores e redes elétricas.

Especialistas orientam que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que a intensidade dos ventos pode variar conforme a evolução do sistema atmosférico.

Regiões de Minas Gerais em alerta

O aviso contempla municípios localizados nas seguintes regiões:

  • Zona da Mata;
  • Campo das Vertentes;
  • Sul e Sudoeste de Minas;
  • Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;
  • Oeste de Minas;
  • Vale do Rio Doce;
  • parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A capital mineira não aparece entre os municípios incluídos no alerta de vendaval.

Como se proteger durante ventos fortes

Em situações de rajadas de vento, a recomendação é:

  • evitar permanecer debaixo de árvores;
  • não estacionar veículos próximos a postes, placas ou estruturas metálicas;
  • recolher objetos que possam ser levados pelo vento;
  • redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em rodovias;
  • acompanhar os avisos atualizados dos órgãos oficiais.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.


Lista das cidades em alerta

  • Abre Campo
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aimorés
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araponga
  • Araporã
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Sucesso
  • Botelhos
  • Brás Pires
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caiana
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caputira
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Centralina
  • Chácara
  • Chalé
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Rio Verde
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Cruzília
  • Cuparaque
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diogo de Vasconcelos
  • Divinésia
  • Divino
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Durandé
  • Elói Mendes
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Fama
  • Faria Lemos
  • Fervedouro
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Goianá
  • Guapé
  • Guaraciaba
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibituruna
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itaú de Minas
  • Itaverava
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagoa Dourada
  • Lajinha
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Martins Soares
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Medeiros
  • Mercês
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Muriaé
  • Mutum
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Preto
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Paraguaçu
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Pimenta
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pocrane
  • Ponte Nova
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Queluzito
  • Recreio
  • Reduto
  • Resende Costa
  • Resplendor
  • Ressaquinha
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Espera
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Margarida
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João do Manhuaçu
  • São João Nepomuceno
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São José do Mantimento
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Simonésia
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Teixeiras
  • Tiradentes
  • Tocantins
  • Tombos
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz
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