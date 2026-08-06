Reprodução/Corpo de Bombeiros Rajada de vento arranca árvore em MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval que atinge 389 municípios de Minas Gerais nesta quinta-feira (06). O aviso permanece válido até as 23h59 e prevê rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, principalmente em cidades das regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Oeste, Vale do Rio Doce e parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além do alerta para vendaval válido até o fim desta quinta-feira (6), o Inmet também emitiu um novo aviso de perigo potencial para tempestades entre 0h e 23h59 de sexta-feira (07). A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta faz parte do cenário provocado pelo avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que atua sobre o Sul do Brasil. Embora o sistema tenha maior intensidade sobre a Região Sul, seus efeitos também alcançam áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com aumento dos ventos e possibilidade de temporais isolados.

Segundo o Inmet, o risco de ocorrências graves é considerado baixo, mas as rajadas podem provocar queda de galhos de árvores, destelhamentos pontuais e transtornos em áreas mais expostas.

O que significa o alerta de perigo potencial

O aviso amarelo representa o menor nível entre os alertas meteorológicos emitidos pelo Inmet, mas indica condições que exigem atenção da população.

Durante a vigência do alerta, podem ocorrer ventos fortes e chuva o suficiente para causar pequenos danos, especialmente em estruturas mais frágeis, placas, árvores e redes elétricas.

Especialistas orientam que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que a intensidade dos ventos pode variar conforme a evolução do sistema atmosférico.

Regiões de Minas Gerais em alerta

O aviso contempla municípios localizados nas seguintes regiões:

Zona da Mata;

Campo das Vertentes;

Sul e Sudoeste de Minas;

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;

Oeste de Minas;

Vale do Rio Doce;

parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A capital mineira não aparece entre os municípios incluídos no alerta de vendaval.

Como se proteger durante ventos fortes

Em situações de rajadas de vento, a recomendação é:

evitar permanecer debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a postes, placas ou estruturas metálicas;

recolher objetos que possam ser levados pelo vento;

redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em rodovias;

acompanhar os avisos atualizados dos órgãos oficiais.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.





Lista das cidades em alerta