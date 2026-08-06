Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue
Divulgação/Natural History Museum - Mark Witton
Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue

Uma equipe de paleontólogos descreveu uma nova espécie de dinossauro a partir de fósseis encontrados na margem do lago Kariba, no Zimbábue. Nomeado de Musango matusadonaensis,réptil viveu há cerca de 210 milhões de anos, no fim do período Triássico. As informações são do Journal of Systematic Palaeontology.

Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue
Divulgação/Natural History Museum - Paul Barrett
Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue


A ossada do animal foi encontrada em 2018, quando apareceu poucos metros acima da água, perto da ilha de Musango. A expedição paleontológica percorreu a região de barco, já que elefantes, crocodilos e hipopótamos habitam o rio. Durante a escavação, a equipe acreditava que era um arcossauro não dinossauriano, parente dos crocodilos, mas os  fósseis foram higienizados em laboratório e a identificação mudou.

Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue
Divulgação/Natural History Museum - Brandon Stuart
Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue


O pesquisador Paul Barrett, autor principal da descoberta e professor do  Museu de História Natural de Londres, contou que algumas características incomuns nos ossos do quadril do Musango matusadonaensis chamaram atenção e levaram a equipe a suspeitar que o fóssil se tratava de uma nova espécie.

Representação do Musango matusadonaensis
Divulgação/Natural History Museum - Brandon Stuart
Representação do Musango matusadonaensis


Sem o crânio, que não se preservou, os pesquisadores trabalharam com vértebras, costelas, ossos dos membros e partes das cinturas pélvica e escapular. As estimativas do estudo científico apontam que o Musango matusadonaensis media 4,5 metros de comprimento e pesava cerca de 222 quilos,  o equivalente a um  leão-africano adulto.

Ilustração do Diplodoco, parente do Musango matusadonaensis
Representação gerada por IA - iG
Ilustração do Diplodoco, parente do Musango matusadonaensis


O dinossauro pertence ao grupo dos sauropodomorfos,   mesma linhagem que originaria  gigantes de pescoço comprido, como o Diplodocus. Apesar disso, o réptil do Zimbábue possuía corpo leve e andava sobre duas patas, diferente dos parentes. 

Ilustração do Musango matusadonaensis
Representação gerada por IA - iG
Ilustração do Musango matusadonaensis


Cortes finos, que foram feitos na fíbula do animal, revelaram oito marcas de crescimento, indicando idade mínima de 8 anos para o espécime. Ademais, o ritmo de desenvolvimento já dava sinais de desaceleração, sugerindo que se tratava de um  indivíduo subadulto.

Ilustração do Musango matusadonaensis
Representação gerada por IA - iG
Ilustração do Musango matusadonaensis


Ao contrário do que indicaram relatos iniciais, o Musango não era herbívoro, mas sim onívoro. O réptil comia plantas e carne, incluindo fitossauros, peixes pulmonados e  dinossauros menores que dividiam o mesmo ambiente. 

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