Divulgação/Natural History Museum - Mark Witton Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue

Uma equipe de paleontólogos descreveu uma nova espécie de dinossauro a partir de fósseis encontrados na margem do lago Kariba, no Zimbábue. Nomeado de Musango matusadonaensis, o réptil viveu há cerca de 210 milhões de anos, no fim do período Triássico. As informações são do Journal of Systematic Palaeontology.

Divulgação/Natural History Museum - Paul Barrett Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue





A ossada do animal foi encontrada em 2018, quando apareceu poucos metros acima da água, perto da ilha de Musango. A expedição paleontológica percorreu a região de barco, já que elefantes, crocodilos e hipopótamos habitam o rio. Durante a escavação, a equipe acreditava que era um arcossauro não dinossauriano, parente dos crocodilos, mas os fósseis foram higienizados em laboratório e a identificação mudou.

Divulgação/Natural History Museum - Brandon Stuart Fósseis do Musango matusadonaensis, que viveu há 210 milhões de anos, foram encontrados no Zimbábue





O pesquisador Paul Barrett, autor principal da descoberta e professor do Museu de História Natural de Londres, contou que algumas características incomuns nos ossos do quadril do Musango matusadonaensis chamaram atenção e levaram a equipe a suspeitar que o fóssil se tratava de uma nova espécie.

Divulgação/Natural History Museum - Brandon Stuart Representação do Musango matusadonaensis





Sem o crânio, que não se preservou, os pesquisadores trabalharam com vértebras, costelas, ossos dos membros e partes das cinturas pélvica e escapular. As estimativas do estudo científico apontam que o Musango matusadonaensis media 4,5 metros de comprimento e pesava cerca de 222 quilos, o equivalente a um leão-africano adulto.

Representação gerada por IA - iG Ilustração do Diplodoco, parente do Musango matusadonaensis





O dinossauro pertence ao grupo dos sauropodomorfos, mesma linhagem que originaria gigantes de pescoço comprido, como o Diplodocus. Apesar disso, o réptil do Zimbábue possuía corpo leve e andava sobre duas patas, diferente dos parentes.

Representação gerada por IA - iG Ilustração do Musango matusadonaensis





Cortes finos, que foram feitos na fíbula do animal, revelaram oito marcas de crescimento, indicando idade mínima de 8 anos para o espécime. Ademais, o ritmo de desenvolvimento já dava sinais de desaceleração, sugerindo que se tratava de um indivíduo subadulto.

Representação gerada por IA - iG Ilustração do Musango matusadonaensis





Ao contrário do que indicaram relatos iniciais, o Musango não era herbívoro, mas sim onívoro. O réptil comia plantas e carne, incluindo fitossauros, peixes pulmonados e dinossauros menores que dividiam o mesmo ambiente.