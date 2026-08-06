Foto: Reprodução/Redes Sociais O adolescente foi visto rondando casa de um vizinho cerca de uma hora antes da vítima ser encontrada

Um jovem de 15 anos é suspeito de matar um idoso com faca e deixar o corpo na rua enquanto estava vestido de palhaço em uma residência em East St. Louis, no estado de Illinois nos Estados Unidos.

Ele teria sido filmado por uma câmera de segurança de um vizinho quando encarou o equipamento e sussurrou “estou te vigiando”. A identidade não foi divulgada, e as vestimentas parecidas com umadeeram pretas e vermelho.

Asusstada, Lee Palmer contou à KMOV que viu as imagens da câmera de segurança de sua mãe, que estava sozinha, o que o motivou a acionar a polícia. O caso aconteceu na última segunda-feira (03) às 21h.

Segundo o relato, o jovem rondou pela casa alguns minutos, inclusive checou a parte dos fundos. Ele também sussurrou que “tinha uma presente”, na filmagem. Afoi encontradauma hora depois, segundo informações do New York Post.











Suspeita de que vítima foi aleatória

Não se sabe se havia algum motivo para o ataque nem se houve uma escolha específica pela vítima, que foi identificada como John Wesley Allen.

O adolescente foi detido em uma residência próxima, informou a Polícia Estadual de Illinois no dia seguinte (04).