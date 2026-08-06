Rio terá sequência de dias com céu nublado
Foto: Cadu Barbosa / iG
Rio terá sequência de dias com céu nublado

O Rio de Janeiro segue em alerta nesta quinta-feira (6) com a possibilidade de tempo fechado, rajadas de vento forte e de chuva. Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, a atuação de áreas de instabilidade influenciará o clima por toda a cidade. 

O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do final da tarde. 

Os ventos estarão moderados na maior parte do dia, com rajadas isoladas fortes (até 60 km/h) principalmente nos períodos da manhã e tarde, com maior foco nas Zonas Oeste e Sudoeste da cidade.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde e a temperatura mínima prevista é de 16°C e a máxima de 35°C.


Previsão para os próximos dias

Se aproximando do final de semana, na sexta-feira (7), áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria, no final do dia, influenciarão no tempo por toda a cidade do Rio. 

Há previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva a partir do final da tarde. 

As rajadas de vento poderão atingir a maior intensidade da semana,  com a expectativa de atingirem por volta dos 52km/h a 76km/h, podendo até ultrapassar um pouco esses índices na parte da manhã. 

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

Já no sábado (8), devido à passagem rápida dessa mesma frente fria, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada, especialmente no período da madrugada. 

Os ventos seguirão moderados, com rajadas fortes (de 52km/h a 76km/h) no período da madrugada.

Fechando a semana, no próximo domingo (9), a aproximação de uma outra frente fria no oceano influencia o clima no Rio. 

A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. 

Os ventos se manterão moderados, ainda com rajadas fortes na casa dos 52km/h a 76km/h, e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

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