Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva e rajadas de vento atingem São Paulo a partir desta quinta-feira (6)

As instabilidades no clima de São Paulo começaram a acontecer nesta quinta-feira (6), após a chegada de um ciclone extratropical bomba na região Sul do país, que estende seus efeitos a outros estados. Por mais que o dia tenha amanhecido com um tempo estável, parecido com o resto da semana, trazendo madrugadas frias e a abertura de sol no começo da manhã, o tempo muda, apresentando chuvas rápidas e isoladas no período da tarde.

Na capital, não há previsão de grandes volumes de chuva, e os menores índices de umidade seguem relativamente baixos, podendo chegar aos 40%. Mesmo com a chegada do fenômeno, a máxima prevista ainda é de 28°C.

Deve chover na maior parte do estado, com pancadas de chuva moderadas a fortes, que vêm acompanhadas de raios e rajadas de vento, atingindo até 50 km/h em grande parte do estado. A Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do Ribeira podem registrar, pontualmente, ventos de até 70 km/h.

Alertas da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado emitiu alertas vermelhos para ventos de até 100 km/h nesta sexta-feira (7) e sábado (8) após a previsão de alerta laranja nesta quinta-feira (6). Além dos alertas, a instituição mobilizou o Gabinete de Crise, reunindo profissionais que ajudam a população em situações de eventos climáticos extremos.





As áreas mais afetadas e que devem registrar as rajadas mais intensas são principalmente o litoral paulista, a faixa leste do estado e as áreas de serra. A Defesa Civil não descarta a possibilidade da ocorrência de granizo, especialmente no Vale do Ribeira e nas demais áreas da faixa leste.

Por mais que o final de semana apresente muita instabilidade, no domingo (9), o clima deve melhorar e a previsão é de alerta amarelo, com os ventos se deslocando gradualmente, e indo em direção ao Rio de Janeiro.

A previsão é que o acumulado das chuvas entre esta quarta-feira (5) e domingo (9), seja de no máximo 40 milímetros, com a maior parte dela caindo na faixa sul do estado e na região de Sorocaba.

A Defesa Civil também alerta sobre os problemas que a ventania pode provocar, e orienta que a população evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos, placas e tenha cuidado ao dirigir; quem estiver em situações de emergência deve solicitar atendimento pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros. Para a população que estiver no litoral, a recomendação é evitar locais abertos, entrar no mar ou utilizar transportes marítimos.

Confira o clima do final de semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Quinta-feira (06): mínima de 17º e máxima de 28º. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sexta-feira (07): mínima de 19°C e máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sábado (08): mínima de 14°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme

- Domingo (09): mínima de 15º e máxima de 24º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

