Reprodução Instagram/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro posta foto internada: "1ª refeição do dia"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu alta hospitalar neste domingo (2), após passar por exames e por um procedimento para aliviar crises intensas de enxaqueca. A informação foi divulgada pelo Hospital DF Star, em Brasília, um dia depois de ela dar entrada na unidade de saúde com um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, termo médico usado para descrever uma dor de cabeça intensa que não melhora com os remédios.

Segundo o boletim médico, Michelle foi submetida a exames para investigação do quadro e a um bloqueio anestésico de nervos cranianos, procedimento utilizado para reduzir dores de cabeça persistentes. De acordo com o hospital, a resposta ao tratamento foi satisfatória, permitindo a alta ainda neste domingo, com orientação para continuar o acompanhamento com a equipe médica.

Na noite de sábado (1º), Michelle chegou a publicar uma foto em um leito hospitalar nas redes sociais. Na imagem, aparecia recebendo soro e agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante a internação.

O que diz o boletim médico

Em nota, o Hospital DF Star informou que Michelle Bolsonaro deu entrada na noite de sábado (1º) com um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, condição em que a dor de cabeça não apresenta melhora mesmo após o uso dos remédios convencionais.

O hospital informou ainda que foram realizados exames para investigar a causa do quadro clínico e um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, que apresentou resultado satisfatório.

O boletim é assinado pelo cardiologista Dr. Brasil Caiado, pela neurologista clínica Dra. Carolina Colaco e pelo diretor-geral do hospital, Dr. Allisson B. Barcelos Borges.

Ausência em convenção e pedido ao STF

A internação ocorreu no fim de semana em que Michelle era esperada na convenção do Partido Liberal (PL) no Distrito Federal, onde seria lançada como pré-candidata ao Senado. Em razão do tratamento médico, ela não participou do evento.

A ausência também motivou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que Geovanna Kathleen Ferreira Lima, meia-irmã de Michelle, fosse autorizada a permanecer na residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar para ajudar a cuidar da filha do casal.





O pedido foi aceito pelo ministro em caráter excepcional. A autorização é válida até o retorno de Michelle à residência, embora a decisão não estabeleça um prazo específico. Com a alta hospitalar divulgada neste domingo, a expectativa é que a medida seja comunicada ao STF, conforme determinado por Moraes.