Reprodução/X Elisabeth-Jane Ross

Um homem de 26 anos foi preso acusado de matar uma voluntária escocesa que estava de viagem à Grécia. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma mala em Atenas. O suspeito foi preso neste domingo (2).

De acordo com as informações locais, um morador de rua encontrou a mala com o corpo no dia 18 de julho. Ela estava em um prédio abandonado na área de Kypseli, na região central de Atenas.

A mulher foi identificada como Elisabeth-Jane Ross, de 28 anos, após as análises de impressões digitais feitas pela perícia.

Ela era voluntária da One Heart, uma organização beneficente que presta assistência médica a refugiados do Afeganistão e do Irã.

A investigação da polícia grega aponta que a mulher pode ter morrido até uma semana antes de ser encontrada. Os policiais também informaram que alguém estava se passando pela vítima e usando o celular para enviar mensagens fingindo ser ela.

Quem é o homem preso pelo crime

O suspeito é um homem de 26 anos, natural do Afeganistão. Ele foi identificado após as análises de imagens de vídeo, que mostram ele levando a mala. Ele confessou a participação no crime.

Após abandonar o corpo da mulher, ele ainda usou o cartão bancário dela para sacar dinheiro.

A polícia também apreendeu uma réplica de pistola e uma faca, que foram encontradas durante buscas na casa do suspeito.

O homem vai responder à acusação de homicídio culposo, roubo e violação das leis de armas.



