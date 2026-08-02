Reprodução/CNN Portugal Avião com destino ao Brasil precisa retornar após emergência

Uma aeronave com destino ao Brasil precisou retornar à pista após declarar emergência momentos depois de decolagem. O incidente foi registrado neste sábado (1).

O avião havia partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e tinha como destino o Aeroporto de Curitiba. De acordo com as informações da CNN Portugal, o voo retornou pouco mais de meia hora após decolar por conta de uma despressurização a bordo.

A aeronave estava a 30 mil pés de altitude, cerca de 9,1 quilômetros, e os pilotos precisaram iniciar uma descida para 10 mil pés (3 quilômetros).

Ainda de acordo com as informações, a decolagem foi feita às 12h16 (horário local) e a emergência foi comunicada às 12h50, quando voava a sudoeste do município português de Sagres.

Antes de pousar, ainda foi necessário realizar algumas voltas para gastar combustível. O procedimento levou cerca de uma hora e foi feito para reduzir o peso do avião. Assim, a aterrissagem pode ser feita em segurança.

Por volta das 14h, a aeronave conseguiu aterrissar.

O veículo é um Airbus A330-200 da TAP de matrícula CS-TON, com capacidade para 270 passageiros. Ninguém ficou ferido.

Despressurização

A despressurização acontece quando um avião perde pressão do ar repentinamente. O incidente pode deixar todos que estão a bordo sem oxigênio.

Ela deixa o ambiente interno diferente do que o corpo humano precisa para respirar bem em grandes altitudes.

A despressurização pode acontecer por diversos motivos, como falha técnica, um dano físico na estrutura do avião ou até um erro humano.



