Michelle Bolsonaro posta foto internada:
Reprodução Instagram/@michellebolsonaro
Michelle Bolsonaro posta foto internada: "1ª refeição do dia"

Michelle Bolsonaro  apareceu internada em um leito de hospital em foto publicada na noite deste sábado (1º). Na imagem, postada nos stories do Instagram, a ex-primeira dama surgiu tomando soro no braço e segurando um prato de macarrão. Ela passou por exames para investigar crises recorrentes de enxaqueca e agradeceu pelo carinho dos fãs.

Primeira refeição do dia. Obrigada pelas orações e por todo o carinho. Michelle Bolsonaro



A internação aconteceu na véspera da convenção do Partido Liberal (PL) no  Distrito Federal, neste domingo (2), onde Michelle e a deputada Bia Kicis devem ser lançadas pré-candidatas ao Senado. Devido aos procedimentos médicos, a ex-primeira dama faltou  ao  compromisso.

Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca
MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL
Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca


A responsável por confirmar a candidatura da ex-presidenta do PL Mulher foi a própria Bia Kicis. A deputada revelou que Michelle decidiu disputar uma vaga no Senado  pelo Distrito Federal. Um dia antes, a ex-primeira-dama havia dito que a decisão caberia ao marido, já que se considera impedida de fazer campanha enquanto cuida do ex-presidente.

Jair Bolsonaro  cumpre prisão domiciliar humanitária desde março de 2026, quando foi internado para tratar uma broncopneumonia. A autorização partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca
Reprodução Instagram/@michellebolsonaro
Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca


Por conta da ausência de Michelle, a defesa pediu a  Moraes que a irmã dela, a arquiteta Geovanna Kathleen Ferreira Lima, pudesse ficar na casa cuidando de Bolsonaro e da filha do casal, Laura. O ministro liberou a permanência em caráter excepcional, apenas até a ex-primeira-dama voltar.


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