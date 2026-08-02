Reprodução Instagram/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro posta foto internada: "1ª refeição do dia"

Michelle Bolsonaro apareceu internada em um leito de hospital em foto publicada na noite deste sábado (1º). Na imagem, postada nos stories do Instagram, a ex-primeira dama surgiu tomando soro no braço e segurando um prato de macarrão. Ela passou por exames para investigar crises recorrentes de enxaqueca e agradeceu pelo carinho dos fãs.

Primeira refeição do dia. Obrigada pelas orações e por todo o carinho. Michelle Bolsonaro









A internação aconteceu na véspera da convenção do Partido Liberal (PL) no Distrito Federal, neste domingo (2), onde Michelle e a deputada Bia Kicis devem ser lançadas pré-candidatas ao Senado. Devido aos procedimentos médicos, a ex-primeira dama faltou ao compromisso.

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca





A responsável por confirmar a candidatura da ex-presidenta do PL Mulher foi a própria Bia Kicis. A deputada revelou que Michelle decidiu disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Um dia antes, a ex-primeira-dama havia dito que a decisão caberia ao marido, já que se considera impedida de fazer campanha enquanto cuida do ex-presidente.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março de 2026, quando foi internado para tratar uma broncopneumonia. A autorização partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reprodução Instagram/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca





Por conta da ausência de Michelle, a defesa pediu a Moraes que a irmã dela, a arquiteta Geovanna Kathleen Ferreira Lima, pudesse ficar na casa cuidando de Bolsonaro e da filha do casal, Laura. O ministro liberou a permanência em caráter excepcional, apenas até a ex-primeira-dama voltar.



