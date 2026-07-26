Ricardo Wolffenbuttel/SECOM GOVS Temporais e rajadas de vento devem estão previsto no alerta da Defesa Civil do RS





A Defesa Civil do Rio Grande do Sul ampliou, para quarta quarta (29), o alerta meteorológico que coloca o estado em atenção para tempestades severas e fenômenos extremos. Com a atualização publicada nos canais oficiais neste domingo (26), o aviso que inicialmente valia até terça-feira (28).

De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas intensas, com queda de granizo, fortes rajadas de vento e risco de tornado em áreas do território gaúcho. Além dos estragos provocados pela ventania, os elevados volumes acumulados aumentam significativamente o perigo de alagamentose e inundações.

Confira o mapa:

Foto: Divulgação/Defesa Civil RS Mapa de áreas de risco, segundo a Defesa Cilvi RS





Riscos de inundação e volumes de chuva

A Defesa Civil chama a atenção para o grande volume de água em prazos curtos. Nas áreas sob alerta, os acumulados podem ultrapassar os 100 mm em apenas 12 horas, principalmente ao longo da terça-feira (28), com somados que podem superar a marca dos 200 mm em 48 horas.

Os meteorologistas ressaltam, no entanto, que ainda há incerteza técnica sobre o posicionamento exato do eixo de chuva mais intensa no dia 28. Diante do cenário crítico, o órgão emitiu um aviso oficial confirmando risco muito alto de inundação na bacia do Rio Jacuí, com alerta vigente a partir das 17h desta segunda-feira (27).

Embora o mapeamento de risco hidrológico englobe diferentes regiões, as autoriadades pedem atenção redobrada e estado de prontidão no município de Cachoeira do Sul.











