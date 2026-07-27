Divulgação Empreendimento Grão Pará, no centro de SP, com unidades destinadas ao programa Moradia Segura

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) assinou o primeiro contrato de financiamento habitacional do programa Moradia Segura na última quinta-feira (23). O beneficiário da iniciativa é um policial militar aposentado, de 63 anos, e sua mulher, de 58 anos.

Através do programa, por meio da modalidade Carta de Crédito Individual, o casal conseguiu comprar um imóvel na cidade litorânea de Itanhaém, em São Paulo, se tornando a primeira família a assinar o contrato. Além da família já citada, outras 1.850 também recebem a oportunidade de se beneficiar com unidades do programa.

O processo de compra e financiamento do imóvel foi inteiramente realizado pela CDHU, após as fases de análises de documentos e aprovações. Assim que o casal assinou o contrato, a chave da nova residência já foi entregue. Para o policial, a liberdade de escolher o local onde moraria foi um ponto positivo:

“Já fui lá e olhei a casa e a vizinhança. Inclusive, fui eu que escolhi o local junto com minha esposa. Amei o bairro, fica um pouco mais fora do centro do jeito que eu gosto, onde não há muito movimento. Agora estamos na expectativa de ir embora logo e morar lá mesmo. Eu mesmo não estava ciente que já ia receber hoje a chave. Foi uma boa surpresa” Enéas de Souza Rodrigues, policial e beneficiário do Programa Moradia Segura





Os imóveis

As unidades do programa Moradia Segura foram disponibilizadas pelo Governo de São Paulo em março deste ano, e abrangem agentes estaduais de segurança pública. Ao todo, nesta fase, a CDHU disponibilizará 1.250 unidades habitacionais, construídas na capital e em outros 67 municípios do estado.O projeto também concede 600 cartas de crédito, com o valor de até R$ 250 mil e o prazo de financiamento de até 360 meses.

O policial aposentado e primeiro beneficiário do programa, Enéas de Souza Rodrigues, utilizou desta modalidade para adquirir o imóvel, e constatou: “É uma moradia que você escolhe, pega a sua carta de crédito e corre atrás do seu imóvel. Então, é o imóvel que você gosta, com uma prestação que cabe no seu bolso”

A distribuição das cartas de crédito e das unidades habitacionais será por todo estado de São Paulo, atendendo proporcionalmente ao número de servidores inscritos em cada carreira; no total, 350 estarão na capital e as outras 900 no interior. A previsão é de que grande parte das obras fique pronta até o segundo semestre de 2027.







Programa Moradia Segura

A iniciativa foi criada especificamente para facilitar o compra da primeira casa própria para policiais civis, militares, penais e técnico-científicos. Para participar, o interessado não pode ter seu próprio imóvel, ter financiamento habitacional em andamento ou ter sido atendido anteriormente por programa habitacional definitivo.

O programa prevê juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos e taxa de 4% ao ano para famílias com renda de cinco a dez salários mínimos, além do comprometimento máximo de 20% da renda familiar e atualização anual pelo IPCA. O interessado também pode optar pelo comprometimento de até 30% da renda, sem correção inflacionária das parcelas.

Além das unidades destinadas especificamente ao programa, os policiais também permanecem contemplados nas regras gerais da CDHU, uma vez que os empreendimentos habitacionais da Companhia reservam 4% das unidades de cada conjunto a esses profissionais.

