Aeronave do Serviço Aeropolicial não pôde pousar durante o resgate da vítima
Foto: SAER/Divulgação
Aeronave do Serviço Aeropolicial não pôde pousar durante o resgate da vítima

Um homem de 36 anos sobreviveu a uma queda de parapente de uma altura de 15 metros no Farol de Santa Marta, em Laguna (SC). O acidente aconteceu na tarde do último domingo (26), por volta das 15h.

Após uma tentativa de decolagem, a vítima caiu em um local de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), o Serviço Aeropolicial (SAER/SAMU Aeromédico) já estava no local do acidente. Devido às condições do terreno e do vento, a aeronave não pôde pousar durante o resgate.

A vítima foi retirada do local enquanto o  helicóptero pairava no ar. Assista abaixo:


Os socorristas avaliaram o parapentista, que estava consciente e orientado e relatou dores na cervical. Segundo o CBMSC, possivelmente também sofreu fratura no braço esquerdo, que foi imobilizado.


O homem precisou de medicação para ter estabilização clínica e permitir a retirada do local. Ele foi totalmente imobilizado por conta da possível lesão na coluna.

Com isso, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado de helicóptero ao Hospital São José, em Criciúma (SC). Não há atualização do estado de saúde da vítima e os motivos da queda ainda são desconhecidos. 

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