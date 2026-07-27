Foto: SAER/Divulgação Aeronave do Serviço Aeropolicial não pôde pousar durante o resgate da vítima

Um homem de 36 anos sobreviveu a uma queda de parapente de uma altura de 15 metros no Farol de Santa Marta, em Laguna (SC). O acidente aconteceu na tarde do último domingo (26), por volta das 15h.

Após uma tentativa de decolagem, a. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), o Serviço Aeropolicial (SAER/SAMU Aeromédico) já estava no local do acidente . Devido às condições do terreno e do vento, a

A vítima foi retirada do local enquanto o helicóptero pairava no ar. Assista abaixo:





Os socorristas avaliaram o parapentista, que estava consciente e orientado e relatou dores na cervical. Segundo o CBMSC, possivelmente também sofreu fratura no braço esquerdo, que foi imobilizado.





O homem precisou de medicação para ter estabilização clínica e permitir a retirada do local. Ele foi totalmente imobilizado por conta da possível lesão na coluna.

Com isso, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado de helicóptero ao Hospital São José, em Criciúma (SC). Não há atualização do estado de saúde da vítima e os motivos da queda ainda são desconhecidos.