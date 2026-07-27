EPR Via Mineira / Divulgação Pane mecânica causa 75% dos atendimentos na BR-040 em MG

Mais de 75% das ocorrências de pane atendidas na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG) no primeiro semestre de 2026 foram provocadas por problemas mecânicos. Os dados são da concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho da rodovia e aproveitou a proximidade do Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, para reforçar a importância da manutenção preventiva antes de viajar.

Entre janeiro e junho deste ano, a concessionária registrou 8.543 atendimentos relacionados a panes. Desse total, 6.399 tiveram como causa falhas mecânicas, o equivalente a aproximadamente três em cada quatro ocorrências.

Segundo a empresa, muitas dessas situações poderiam ser evitadas com uma revisão do veículo antes da viagem, especialmente durante o período de férias escolares, quando o movimento nas rodovias costuma aumentar.

Falhas simples podem causar grandes transtornos

De acordo com o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco, boa parte das panes está relacionada a itens básicos de manutenção.

"Grande parte das panes que atendemos na BR-040 está relacionada a itens que poderiam ser verificados antes da viagem. Problemas nos freios, falhas no sistema de arrefecimento ou baixos níveis de óleo e água estão entre as situações mais comuns", afirmou.

Ele ressalta que um veículo parado inesperadamente na rodovia representa risco não apenas para seus ocupantes, mas também para os demais motoristas.

"Além do transtorno para o motorista, aumenta o risco de acidentes, compromete a fluidez do tráfego e impacta a convivência segura entre todos os usuários da via", completou.

Sono ao volante também preocupa

Além da manutenção do veículo, a concessionária alerta para outro fator importante na segurança viária, que é o descanso do motorista.

Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a fadiga e a sonolência estão associadas a cerca de 60% dos acidentes graves registrados nas rodovias brasileiras, já que reduzem a atenção e aumentam o tempo de reação do condutor.

Entre os principais sinais de cansaço estão:

bocejos frequentes;

dificuldade para manter os olhos abertos;

sensação de peso nas pálpebras;

perda de concentração;

dificuldade para lembrar dos últimos quilômetros percorridos.

Para Finco, esses sinais não devem ser ignorados.

"O sono ao volante é um risco silencioso. Muitas vezes, o motorista acredita que consegue seguir viagem normalmente, mas seus reflexos e sua capacidade de reação já estão comprometidos. Em rodovias, poucos segundos de desatenção podem ser suficientes para provocar um acidente."





Cuidados antes de pegar a estrada

A EPR Via Mineira recomenda que os motoristas adotem alguns cuidados antes de iniciar uma viagem:

realizar a revisão preventiva do veículo, verificando pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água;

dormir adequadamente antes de dirigir;

planejar paradas para descanso durante o percurso;

interromper a viagem ao perceber sinais de fadiga ou sonolência.

Em caso de emergência, os usuários da BR-040 podem acionar a concessionária pelo telefone 0800 003 1040, que funciona 24 horas por dia para atendimento médico, mecânico e operacional.