Reprodução/redes sociais Avião quebra ao meio em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Um avião que transportava cocaína foi interceptado nesta terça-feira (9) em uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira (FAB) e Polícia Federal (PF). O piloto da aeronave precisou realizar um pouso forçado em uma plantação de laranja em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).



Segundo a FAB, a aeronave suspeita foi identificada na fronteira do Paraguai com o Brasil, próximo ao Mato Grosso do Sul. Após a identificação, as aeronaves A-29 Super Tucano e radar E-99 foram deslocadas para o caso.

O avião passou a ser monitorado após ingressar no espaço aéreo brasileiro pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e pela própria PF. A FAB somente determinou seu pouso obrigatório em Londrina (PR). Segundo a corporação, seus pilotos de defesa seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo. O piloto da aeronave foi interrogado, mas as forças policiais não obtiveram respostas.

Mediante o silêncio, o avião foi interceptado pela FAB ainda em solo paranaense, quando o piloto fez um pouso forçado para iniciar sua fuga por terra já em Santa Cruz do Rio Pardo, em torno das 11h.

A queda fez o avião partir ao meio. Após isso, foi descoberto o transporte de cocaína: aproximadamente 500 quios de pasta base da droga. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado sem quaisquer problemas pela polícia.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. O local foi isolado para perícia e o piloto suspeito foi levado para Marília, onde prestará explicações.

