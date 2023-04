Guardia di Finanza press office/AFP Guarda italiana Guarda italiana encontram pacotes com cocaína que foram apreendidos pela polícia da Itália 17.04.2023 pacotes com cocaína que foram apreendidos pela polícia da Itália - 17.04.2023

Autoridades italianas apreenderam quase 2 toneladas de cocaína que foram encontradas flutuando no mar perto da costa do país. De acordo com a polícia italiana, essa é uma das maiores apreensões de drogas já feitas no país.

A cocaína estava armazenada em cerca de 70 embalagens à prova d'água , que foram cuidadosamente lacradas, e envoltas por redes de pesca equipadas com dispositivos de sinalização luminosa.

As autoridades acreditam que a droga tenha sido lançada ao mar por um navio cargueiro e que, posteriormente, seria resgatada por um outro navio, mas não houve confirmação se a droga estava sendo transportada para a Itália.

Segundo a polícia italiana, o método de embalagem utilizado, combinado com a presença dos iluminadores, tornou a apreensão dessa quantidade de droga mais difícil, mas as autoridades conseguiram interceptar os pacotes a tempo.

Outra operação em 2021

Autoridades italianas têm visto um aumento significativo nas apreensões de cocaína nos últimos anos, com a quantidade de droga apreendida aumentando em mais de cinco vezes desde 2018.

Há suspeitas de que grupos mafiosos dos países dos Bálcãs, como Albânia, Bósnia e Herzegovina e Bulgária, estão importando cada vez mais cocaína e que a rota utilizada para a distribuição dessas drogas é pelo mar da Itália.

